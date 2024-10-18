賀歲片｜王晶葉念琛惡搞《城寨》　阿Bob做「信七」仲有龍捲風

由王晶同葉念琛聯合監製及執導的2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，今日（18/10）舉行開鏡儀式，一眾演員高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜、邱意濃、許紹雄、文佐匡、郭珮文、麥玲玲、林盛斌（阿Bob）等都有出席，其中阿Bob更以「九龍城寨」中「信一」造型亮相，原來戲中會有個「九龍城寨村」，會惡搞呢部大熱作，而重要角色，原版由古天樂飾演的「龍捲風」，更由甘草之王許紹雄，將以輾壓式演繹，盡情破壞。



2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》，今日（18/10）舉行開鏡儀式。（陳順禎 攝）

賀歲片《麻雀女王追男仔》，監製及導演之一的晶哥，表示今次會向以往的麻雀片及追女仔電影作出致敬。「因為周時都好多人同我講，想睇番《精裝追女仔》呢類戲，咁今次就用新啲包裝出發，兩種經典戲種都有得睇。」另一監製兼導演葉念琛，坦言該片是度身訂造為賀歲。「農曆新年睇，一定要係最開心，帶多啲驚喜畀大家。」

晶哥表示，今次套戲會向以往的麻雀片及追女仔電影作出致敬。（陳順禎 攝）

電影由高海寧與馬國明做主角，高Ling將會全力展開追求馬明。（陳順禎 攝）

在開鏡活動上，見到許紹雄與林盛斌，分別以《九龍城寨之圍城》的「龍捲風」及「信一」造型登場，相信今次會大肆惡搞這部話題電影。葉念琛︰「戲入面有個『九龍城寨村』，呢種係香港電影冇咗好耐嘅喜劇元素，以前睇《精裝追女仔》都有惡搞《英雄本色》，有個一直唔見樣嘅Mark哥，《精裝追女仔2》又有『楚肥香』（楚留香）、「滷水蛋」（刀馬旦），我自己啲戲都成日自嘲，上兩部戲都有個MK Woody Allen，呢啲就係香港冇咗好耐嘅反斗，今日會見到許紹雄、林盛斌，仲有更多角色將會陸續出現。」

許紹雄會惡搞「龍捲風」，他表示未有看到古天樂版本，聲稱各有各做。（陳順禎 攝）

林盛斌將會扮演嘅「信一」，改名做「信七」，明顯面對中年發福危機。（陳順禎 攝）

跟原版比，其實許紹雄都唔輸蝕。（陳順禎 攝）

來年1月底就過年，10月中才開拍會否極趕急？王晶︰「我哋已經拍好一半，好快就煞青。相比90年代，當年可以更加趕，但今時今日唔可以，因為觀眾要求同水平都提高咗，後期要長啲時間做，80年代可以5日就做完後期，而家起碼要個幾月。」

陳家樂表示自己個角色都係惡搞以往賭片的經典人物，但會係邊個就賣個關子先。（陳順禎 攝）

電影仲有「最強body」郭珮文客串一角。（陳順禎 攝）

提到近日香港電影市道差，開工不足，難得有戲開會否盡量搵多啲人參與，人人有工開。王晶︰「最緊要個故仔同配搭大家都有興趣，好開心今次好多人一聽個題材，都表示好有興趣。」葉念琛︰「有工開係好開心，特別係喜劇，見番工作人員，演員，真係好開心。市道係艱難，但而家有一部喜劇賀歲片，好好氣氛。」至於面對其餘兩對手，晶哥坦言搞好自己先︰「對手就永遠都有，我哋都希望所有香港電影都收得同受歡迎，只有大家一齊好先係真正嘅好。」