城寨四子齊人重聚網民催做一件事　林峯無緣參與原班人馬賀歲片

港產片市道低迷，很多投資者都「閂水喉」，早前陳慶嘉導演透露香港有10萬人靠電影業維生，然而目前只得3套細片拍攝中，不過近日開始有賀歲片開鏡，例如：王晶、葉念琛惡搞《城寨》的《麻雀女王追男仔》；以及由伍健雄監製、蔡卓妍和張繼聰主演的喜劇，之後再有消息指，「城寨四子」都會趕拍補飛。

等到10月中，終於有賀歲片開鏡，就是由王晶同葉念琛聯合監製及執導的《麻雀女王追男仔》，本片將惡搞《九龍城寨之圍城》。（資料圖片/陳順禎攝）

林盛斌扮演「信七」，原型為劉俊謙的「信一」。（資料圖片/陳順禎攝）

半年前的《九龍城寨之圍城》成為破億票房港產片，早前亦已公布將拍前傳等，最近有指原班人馬更會拍攝賀歲片，加入王丹妮、梁詠琪、周秀娜和陳湛文等人，王丹妮亦已「漏口風」指下周即將開鏡。而昨日（19日）張文傑貼出與林峯、胡子彤、劉俊謙的合照，他問：「齊人！係咪要做番啲野？」，都令人推測是否要開戲。不過亦有網民洗版留言：「終於等到四子合體咗😭😭😭 齊人就要打牌喇🀄️」、「可唔可以開live打牌？😂」、「你地差張麻將枱😂」

「城寨四子」齊人重聚！（IG@germancheung）

會否打牌就不知道，但林峯昨日（19日）出席活動時，已否認拍攝《城寨班底》賀歲片，他說：「我聽講過，但我應該冇辦法參與，因為同之前其他項目撞咗期，不過睇老闆安排。」講到有否留意由王晶同葉念琛聯合監製及執導的2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》惡搞《城寨》，由阿Bob做「信七」、許紹雄演「龍捲風」等，林峯表示：「我都係啱啱先聽講，多謝。我都有興趣望下佢哋二次創作，最緊要開心，賀歲片最緊要皆大歡喜。」

林峯出席健身店開幕活動。（陳順禎攝）

林峯透露自己因檔期問題，應該未能參與《城寨》賀歲片。（陳順禎攝）