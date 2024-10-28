60歲劉青雲被網民野生捕獲幫襯咖啡店　一暖心舉動獲讚貼地零架子

現年60歲的影帝劉青雲與前港姐冠軍郭藹明是圈中的模範夫妻，兩人向來生活低調，甚少出席公開活動，不過兩夫妻不時都被網民在茶餐廳或小店捕獲，更友善地與網民合照。日前有在咖啡店工作的網民偶遇劉青雲，並將合照分享到threads，隨即引起熱議。

劉青雲不時被網民在茶餐廳、小店或街市捕獲。（影片截圖）

劉青雲與郭藹明生活一向低調。（小紅書圖片）

日前，有網民在threads上分享了一張在咖啡店與劉青雲的合照，並留言寫道：「First thread要講我與影帝劉青雲，佢今日係第二次嚟買啡飲，我內心係很激動㗎，但係我按捺住激動嘅心情鼓起勇氣 ，我成個小女孩咁同佢講上次冇同你影相，今次我可唔可以同你自拍一張，佢呆咗一下 ，跟住話好啊 ，佢仲除咗口罩同我影相，我仲同佢講期待你嘅新戲《爸爸》佢同我講多謝。青雲同佢太太真係很低調 ，打扮都好樸素，同平凡人冇乜分別，佢好nice好親民，但係他真係老咗好多好瘦，希望佢身體健康繼續拍好戲飲啡。」從照片中看到劉琴暈穿上簡約深灰色V領T恤，友善地望著鏡頭微笑與網民合照，不過可能因為滿面鬍鬚，劉青雲看起上來比過往蒼老了不少，但精神仍非常不錯。

有網民在threads上分享了一張在咖啡店與劉青雲的合照。（threads）

劉青雲與郭藹明結婚多年一直都非常甜蜜。（VCG）

劉青雲太太郭藹明擁有極高學歷，於美國南加州大學機械工程學碩士課程畢業後，在1991年返港參選港姐並奪冠入行，出演過不少經典劇集電。郭藹明與劉青雲因合作拍攝《大時代》而結緣，二人歷經6年愛情長跑後，於1998年拉埋天窗，婚後郭藹明便淡出幕前專注於家庭生活。