風林火山｜推介會冇預告睇變文字討論　極致用詞︰有尺度有深度

由歌手麥浚龍執導，製作歷時長達7年，個人第二部執導作《風林火山》，雲集一眾型男及影帝︰金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝等，自製作以來已成為不少影迷引頸以待的作品。自8月初，《香港01》獲得可靠消息，指電影終鐵定將於今年年底上映，但隨後映期再調整到2025年。日前，電影正式在內地的橫店影片推介會亮相，一直盛傳會有預告發布，雖然最終只提供劇照，但單看宣傳部撰寫的推介語句，都夠晒創意。



《風林火山》由麥浚龍執導，雲集金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及任賢齊等主演。（《風林火山》劇照）

《風林火山》曾宣布有望2020年上映，然後一等就等了6、7年，最新消息指是2025年。（《風林火山》劇照）

2024年度橫店影片推介會，於10月29至30日舉行，當中有超過160部的中港影視作品作介意，香港代表有《風林火山》、《焚城》、《破．地獄》、《我談的那場戀愛》及《怒火漫延》等。起初消息指屆時會播放預告片段，曾引起一眾影迷瘋傳及期待。縱使撲空，但在推介會上也有故事大綱及宣傳語句分享，當中亦不乏趣味。

推介會未有相關人士出席，只有主持人朗讀相關資料。（網上圖片）

超強的宣傳語句︰「頂級豪華陣容，極致犯罪爽片，超強感官刺激，暴力美學，有尺度有深度」（網上圖片）

在推介會上，最終沒有預期的預告片登場，只有一位女主持，朗讀出宣傳部創作的語句，而當中的用字非常極致，將電影的期待度推至史無前例的高峰。例如︰「以暴制暴極致爽感、人性搏奕犯罪爽片」，以及「頂級豪華陣容，極致犯罪爽片，超強感官刺激，暴力美學，有尺度有深度」可以話愈講愈令人期待。

其實電影已叫人期待了7年以上，直至早前《風林火山》預告剪接師黃海，於分享會上透露麥浚龍已完成電影的後期製作，並分別有兩小時、三小時及六小時的版本供剪輯，才認定電影已完成，並向最後階段進發。