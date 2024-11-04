梁朝偉東京被偶遇低調出巡5人撐傘排場強勁　網民：像首相出行

現年62歲的影帝梁朝偉，近日赴東京擔任「第37屆東京國際電影節」的評審團主席。是次東京電影節於10月28日至11月6日舉行，仍身在東京的梁朝偉日前在銀座被網民捕獲。當時下着毛毛雨，梁朝偉身邊有5個人為他撐傘，目擊網民都忍不住表示「好大陣仗」！

梁朝偉擔任「第37屆東京國際電影節」的評審團主席。（IG圖片）

（IG圖片）

日前（2日）有網民在東京銀座偶遇梁朝偉，將片段分享到小紅書，並以「在東京偶遇梁朝偉」為題，留言寫道：「在銀座一條小路上，迎面走來一群人在給一個人打傘，我心想好大的陣仗，再一看wc 梁朝偉！就離我們1公尺的距離，我朋友還跟他對視了。最後想回去看一下，他們已經進了一家烤肉店。 日本偶遇明星的幾率也太大了吧。」

有網民在東京銀座偶遇梁朝偉。（小紅書）

梁朝偉前方以為身穿黑色西裝疑似是保安的男士為他撐傘。（小紅書）

如片中所見，梁朝偉現身銀座，當時天氣不穩，下着毛毛雨，梁朝偉前方以為身穿黑色西裝疑似是保安的男士為他撐傘，之後身旁及後方的工作人都同時舉起雨傘為他擋雨，大排場超強。

排場超強。（小紅書）

有不少網民看到影片後表示，這麼多人為梁朝偉撐傘，但梁朝偉一樣淋濕。（小紅書）

有不少網民看到影片後表示，這麼多人為梁朝偉撐傘，但梁朝偉一樣淋濕，更留言指：「四把傘讓梁先生淋了一場雨」、「就他淋著雨」、「怎麼感覺這個打法，傘邊緣的水剛好可以滴他頭上」、「這麼多人給他打傘但都沒遮到他本人哈哈哈」、「像首相出行排場好大，他這是怕打劫嗎？」、「說他是社恐，但讓一堆人給他撐傘想不引起路人行注目禮都難吧」。