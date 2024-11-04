破．地獄︱陳茂賢衛詩雅三度合作成鐵腳　望永續：差啲話隨傳隨到

香港殯儀題材電影《破．地獄》今日（4日）舉行劇照展覽，於海港城美術館展出數十幅珍貴劇照，繼續為11月9日正式上映造勢！剛代表劇組出席「第37屆東京國際電影節」的導演陳茂賢與衛詩雅，返港後第一時間出席活動，與周家怡、梁雍婷繼續落力宣傳，而與許冠文、黃子華兩大笑匠共赴東京的陳茂賢，亦於接受《香港01》訪問時，分享電影節的見聞。

《破．地獄》導演陳茂賢攜同女主角衛詩雅、周家怡及梁雍婷，一同出席劇照展覽活動。（葉志明 攝）

陳茂賢於《破．地獄》劇照展覽上接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

《破．地獄》導演陳茂賢於活動上接受《香港01》訪問時，提到新作在東京電影節放映，反應令他喜出望外：「我發現原來好多日本人都識廣東話！仲會等演員、導演出嚟，我接到一張紙寫住『尊敬嘅黃子華先生』，咁我畀子華啦，但原來後面嗰版紙係寫畀我嘅，多謝我拍咗呢套戲。」並表示日本觀眾對香港殯儀、破地獄儀式充滿好奇心。

《破．地獄》導演陳茂賢攜同許冠文、黃子華及衞詩雅亮相東京國際電影節。（直播截圖）

近日為《破．地獄》擔任攝影指導的潘耀明先生，個人執導作品《焚城》率先在月初上映，兩部香港電影更破天荒推出限量套票，鼓勵觀眾入場支持。陳茂賢導演強調：「大家都係港產片，同埋明哥係我最愛嘅長輩嚟，我好早已經睇咗《焚城》，我覺得呢部戲好犀利、好難拍！我覺得唔止係一部港產片格局咁簡單嘅戲！」並盛讚潘耀明在傾商業的災難片《焚城》與傾文藝向的《破．地獄》均拿捏得游刃有餘：「明哥係正宗文武雙全！」

潘耀明導演（右）執導新作《焚城》早前上映，他亦是《破．地獄》的攝影指導。（《焚城》電影花絮照）

在《不日成婚》系列與《破．地獄》後，陳茂賢笑言尚未有下一部作品的計劃，需要好好感受生活，但表示三部作品累積下的班底非常珍貴：「我希望《不日成婚》嘅一家人永遠都會喺我嘅電影裡面出現，因為佢哋真係我嘅屋企人，唔單止係『鐵腳』Michelle衛詩雅，仲有陳家樂、Rachel梁雍婷、Rosa韋羅莎、談善言、Renci楊偲泳、金燕玲姐姐，我差啲講咗隨傳隨到！希望隨時都喺我身邊！」