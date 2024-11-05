來自地獄的法官｜結局收視高達14.7%　開放式結局觀眾期待有下季

Disney+ 原創奇幻爽劇《來自地獄的法官》播出以來，收視及口碑均創出突破性佳績。劇集爆出多句透視人性的「毒辣金句」，於網上熱傳，朴信惠的演出及造型也瘋狂洗版，無論劇情﹑演員都斬獲網民讚賞，成今年度極具睇頭的韓劇之一。上週六(2日)迎來大結局，更在韓國錄得瞬間收視最高達14.7%，再度成為同時段劇集收視冠軍！出演惡魔化身法官的朴信惠在開放式結局下型爆退場，觀眾紛紛表示熱切期待「惡魔法官」重現人間！

朴信惠自劇集開播後，人氣急升。（《來自地獄的法官》劇照）

劇集播出以來曾打破收視登頂，網上熱度亦持續有增無減，強大氣勢延續到最後一集亦從沒間斷，結局在韓國瞬間收視最高達14.7%，力壓一眾韓劇成同時段收視之冠！結局姜光娜(朴信惠 飾)為將殺人犯繩之於法，在幻境一刀切下不知悔改的殺人犯的手﹑又拳打腳踢至血肉模糊，血腥場面再度升級！雖然瘋狂又暴力，卻令觀眾看得超爽，最後姜光娜把犯人以贖罪的姿態懸掛在14名被他殺害的無辜者的棺木上，場面震撼，為最後一件案件畫上句號，亦為劇集增添了最大快人心的結局，難怪取得收視口碑雙爆成績！

結局把犯人以贖罪的姿態，懸掛在14名被他殺害的無辜者的棺木上，場面震撼。（《來自地獄的法官》影片截圖）

朴信惠顛覆以往清純鄰家戲路，首演惡女更出演大量動作戲，突破性演出獲得高度評價，更被網民認為姜光娜是她的命定角色，驚喜表示「原來朴信惠也有這樣的新面貌！除了備受肯定的演技，她於劇中百變又時尚的造型也成熱話，朴信惠訪問中透露，為了呈現出「姜光娜」這個角色的瘋狂與邪魅而準備了約300套服裝，劇中不少色彩鮮明﹑華麗的服裝令角色生色不少，仿如她的個人Fashion Show，也同時引起網民爭相參考，逐套服裝拆解，掀起甜酷風潮！

朴信惠為演地獄法官準備300套服裝，成功掀起甜酷造型熱潮。 (《來自地獄的法官》劇照)

劇集結尾朴信惠再次接到來自地獄的新任務：只要一年內將10名罪犯送入地獄，即可成為真正的人類永遠留在人間。這個開放式結局，為續集埋下伏筆，網民紛紛表示期待第二季來臨，可以再次見證朴信恵精彩的惡女演技！結局亦為朴信惠和金宰永這對「人魔戀」 留下想像空間，希望如觀眾所願迎來第二季見證他們修成正果！