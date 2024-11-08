得寵先生｜與Amy Lo咀戲被刪　馮允謙︰可能做得唔夠要對鏡再練習

電影《得寵先生》昨晚（7/11）在《第21屆香港亞洲電影節》上舉行首映，主演的鄭丹瑞、盧慧敏（Amy Lo）、馮允謙（Jay Fung）、陳毅燊（AnsonBean），以及戲中女兒廖子妤都有出席。Amy Lo與Jay Fung接受訪問時，透露戲中原來有咀戲，但最終慘被刪掉。

Amy今次可以跟狗狗拍戲，顯得興奮。（梁碧玲 攝）

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戲中AnsonBean飾演外賣員，自言當時好緊張，「好多謝導演同旦哥的包容，自己好鍾意呢套戲，因為好鍾意小動物。」而Amy同樣因為可以跟狗狗拍戲，顯得興奮。「拍到動物電影好難得，而且小本製作，未必立即吸引觀眾目光。」至於跟旦哥合作，就力讚對方冇前輩包袱︰「好似一個爸爸，會買咖啡買朱古力畀大家。」

大家都對旦哥讚不絕口，冇前輩包袱。（梁碧玲 攝）

Amy Lo大讚Jay Fung是200分暖男。（梁碧玲 攝）

今次亦是Jay Fung首次拍電影，飾演Amy男朋友，最令Jay Fung擔心除了對白，就是襯唔起對方。「佢又靚女又高，唱歌又好聽。至於對白全部都係拼音，變成Jay星文，所以好怕臨場改對白，要重新練過。喺呢度都好多謝公司同事幫我翻譯個劇本，亦多謝Amy畀好多鼓勵，希望冇拖累大家。」

Jay Fung知道咀戲被刪，笑言可能自己演得唔夠好，要多練習。（梁碧玲 攝）

戲中Jay Fung是位200分暖男，Amy自言被他徹底融化︰「我喺現場好努力去維持固體形狀，佢講嘢好溫文，好sweet，連嗌交戲都會有愛在內。」原來二人本身都拍咗場親密戲，但據知最終會被導演刪走。Jay Fung就搞笑回應︰「可能係我自己做得唔夠好啦，唯有對住個鏡再練習下，或者對住隻手，希望電影有第二個版本推出時可以睇番。」