姜皓文首次做監製大馬開拍賀歲片　仲破例搵到古天樂紅顏知己坐鎮

近年中、港、馬三地發展的黑哥姜皓文，出年就會參與一部當地的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，電影日前於馬來西亞吉隆坡舉行開鏡儀式，並宣布會在香港及馬來西亞同步上映。而今次黑哥不單主演，仲做埋監製親自主理，聯同女主角宣萱以及林盛斌、李璨琛、陳靜，共同打造一部集喜劇與懸疑於一身的賀歲電影！

電影由黑哥身兼多職親自主理，仲會香港同步上畫。（電影公司提供）

黑哥今次由幕前到幕後都碌爆人情卡，更難得的是，今次是搵到古天樂圈中紅顏知己宣萱，破例首次出演賀歲片。黑哥今次親自邀請不少香港演員參演，女主角是去年播出的電視劇《極度俏郎君》的好拍檔宣萱，對方一口答應演出，她就指整個拍攝過程非常開心，兼且可以大快朵頤大馬美食：「日日拍戲黑哥都萬歲，試到好多地道嘅嘢食，琴日黑哥請我食嗰啲糖餅同香港唔同嘅，今次拍得好開心，因為我好鐘意食嘢呀。」

因為《極度俏郎君》，黑哥同宣萱再度合作，今次嘻嘻哈哈更開心。（電影公司提供）

宣萱在《極度俏郎君》與黑哥結緣，更搞笑係劇中難逃被綁架。（《極度俏郎君》劇照）

古天樂與宣萱，由TVB合作到影圈，是圈中出名的紅顏知己，仲簽埋做旗下藝人。(資料圖片)

Dada早前亦在當地拍戲，今次再度回到馬拉開工，感到特別親切：「馬來西亞啲人真係好好，佢哋好熱情，跟住好鍾意幫人，今次話晒係賀歲片，我就覺得開心嘢嚟，食得又開心啦，全程都keep住開心呀！」

談及這部賀歲片的緣起，黑哥透露背後有著一段特別的故事：「其實《哈哈哈新年喜戲》係太太殷寧寫畀我哋結婚25週年紀念嘅禮物，本來只係個劇本，但我哋一班朋友睇過之後，都覺得幾有趣，於是大家一齊幫手，令到呢部電影成事。」在大馬擁獲大量影迷的黑哥，近年香港大馬兩邊飛，他指兩地一樣過年氣氛濃厚，大家都喜歡入場觀賞賀歲片，故決定今次自己的首部作品，撮合兩邊電影人合作：「我覺得香港演員加上馬來西亞取景製作，呢個化學作用好得意，希望有驚喜畀大家，鍾意我哋嘅賀歲片。」

宣萱大讚日日拍戲黑哥都萬歲，試到好多地道嘅嘢食。（電影公司提供）

Dada就大讚馬來西亞啲人好好，好熱情。（電影公司提供）

首度身兼製作人開戲，黑哥跟團隊亦要面對一個前所未有的高難度挑戰。為趕及明年1月底賀歲檔上畫，電影由前期籌備到拍攝都是分秒必爭，擔任電影編劇的黑哥太太殷寧，都有在社交平台分享箇中感受：「這部影片不僅僅是一部喜劇，更是一段甜酸苦辣的奇幻旅程。我們希望觀眾在觀看過程中，能夠感受到深切的情感共鳴，甚至感動得流淚，同時也能哈哈大笑，享受這場獨特的視覺和心靈盛宴。」殷寧透露電影不僅精心雕琢對白，製作方面力臻完美，當中特別動用名車拍攝場面，力求在新年為觀眾帶來棈彩電影！

《哈哈哈新年喜戲》講述商界富豪段宇宸遭遇陰謀陷害，幸而巧遇女主角蘇花，二人聯手合力欲求奪回公司，一場鬥智鬥勇的故事。電影於明年1月28日賀歲檔期馬來西亞與香港上映。