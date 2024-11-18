破．地獄︱衛詩雅封后呼聲極高　許冠文加持：真係當咗佢係我個女

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手合作，與衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。《破．地獄》團隊今日（18日）現身銅鑼灣海報劇照展揭幕禮，英皇集團主席楊受成博士與陳茂賢導演攜同許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶幾位演員亮相，更即場宣布電影上映第10日便衝破6000萬票房大關，賣座程度前所未見！

英皇集團主席楊受成博士伉儷攜同《破．地獄》監製邵劍秋、導演陳茂賢、主演許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶一同宣布電影大破6000萬元票房大關的喜訊。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主角衛詩雅對票房成績大好感到欣喜。（葉志明 攝）

許冠文與衛詩雅以《破．地獄》父女檔現身，場面非常溫馨。（葉志明 攝）

許冠文與衛詩雅以《破．地獄》父女檔現身，場面非常溫馨。（葉志明 攝）

主演《破．地獄》的許冠文與衛詩雅以「父女檔」接受傳媒訪問，許冠文為票房再創高峰感到欣喜，但表示觀眾的反應令他感受更深：「正如好多觀眾同我講『我哋一世都跟住你笑，呢次我哋跟住你喊！』呢句好感動！最好全香港嘅人睇晒，咁全部人行出街都充滿笑容，呢個係我想見到嘅香港，票房係第二嘅啫。」並期待電影繼續為觀眾破除心中的地獄，踏出影院時看見更美好的世界。

許冠文與衛詩雅以《破．地獄》的父女檔接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

去年同樣由黃子華主演的電影《毒舌大狀》以超過1億1000萬票房創下港產片史上最高票房紀錄，目前《破．地獄》氣勢如虹，衛詩雅肯定地表示能夠再創歷史：「有信心、好有信心！睇到大家好鍾意呢部電影！有啲觀眾仲話一日睇三場！」而許冠文亦表示：「應該可以嘅！雖然我以前都試過打破紀錄，但以前打破紀錄嘅戲，觀眾都係同我講好好笑，今次就話同我一齊喊，好似得到一啲嘢咁。」

衛詩雅直言有信心《破．地獄》能夠打破《毒舌大狀》的紀錄。（葉志明 攝）

許冠文受訪時自嘲為「喊包」，笑言看自己的演出亦被受感動，談到最觸動的橋段，許冠文自言：「最觸動我嘅係同黃子華唱南音、阿女同我沖涼、同埋最後我講遺囑。」Michelle亦表示同意：「我最難忘嗰場都係幫爸爸洗頭，我每一次睇劇本嗰場戲都好觸動我，要㩒低自己嘅情緒、逼自己唔好太崩潰。」

許冠文與衛詩雅均表示，最受《破．地獄》劇情中父女洗頭一幕觸動。（葉志明 攝）

衛詩雅在《破．地獄》裡的演繹，被外界看好將會奪得明年金像影后，Michelle感謝觀眾的愛戴，謙虛表示：「希望啦！」身邊的「爸爸」許冠文作為首屆金像影帝，即時高度讚揚Michelle的表現：「我認為佢好有機會攞影后，我同佢做戲漸漸當咗佢係我個女！以演員嚟講係好大嘅榮耀！」令衛詩雅激動地表示：「我當我攞咗㗎！」

衛詩雅於《破．地獄》表現被受肯定，封后呼聲極高，更得到首屆金像影帝許冠文高度讚揚。（葉志明 攝）

至於許冠文對事隔超過40年再奪影帝的機會，他謙稱：「我覺得自己冇乜突破啫，都係𪘲牙聳䚗。我都想有突破嘅，今年做演員拍咗兩部戲，我發覺試咗啲新嘢，我以前唔係好鍾意做演員，但當我高度集中就有好多演法，所以我依家唔係好贊成自編自導自演，集中做一樣嘢就夠！」更表示最想與另一位影帝促成合作：「發哥係我偶像嚟㗎！演戲最叻係佢㗎喇、演乜似乜，我冇乜機會同佢演過戲，同佢演戲應該好好玩！」