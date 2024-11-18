破．地獄︱楊受成博士慧眼拍曾被笑傻　加導演人工：送一間屋都得

香港殯儀題材電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，兩代笑匠許冠文與黃子華攜手合作，與衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛及金燕玲等主演。《破．地獄》團隊今日（18日）現身銅鑼灣海報劇照展揭幕禮，英皇集團主席楊受成博士與陳茂賢導演攜同許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶幾位演員亮相，更即場宣布電影上映第10日便衝破6000萬票房大關，賣座程度前所未見！

英皇集團主席楊受成博士伉儷攜同《破．地獄》監製邵劍秋、導演陳茂賢、主演許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶一同宣布電影大破6000萬元票房大關的喜訊。（葉志明 攝）

《破．地獄》女主角衛詩雅對票房成績大好感到欣喜。（葉志明 攝）

許冠文與衛詩雅以《破．地獄》父女檔現身，場面非常溫馨。（葉志明 攝）

許冠文與衛詩雅以《破．地獄》父女檔現身，場面非常溫馨。（葉志明 攝）

楊受成博士與《破．地獄》導演陳茂賢，在活動上接受傳媒訪問，談到驕人票房成績時陳茂賢笑言：「通常我哋都唔估（最終數目）住嘅，希望越嚟越高，拍部戲都有啲訊息帶畀大家，所以越多人睇越好！」慧眼投資拍攝電影的楊博士，笑言起初《破．地獄》不被看好：「話我傻嘅！係咪錢多得滯、不如畀我啦！不過講真票房喜出望外！」

楊受成博士笑言當初開拍《破．地獄》前，被人笑自己傻、嫌錢多！（葉志明 攝）

至於當初決定開拍時的信心來源，楊博士直言：「我係信導演、許冠文同黃子華三個，我唔信我自己嘅！同埋導演嘅往績好好，幫我拍咗兩套戲（《不日成婚》及續集）都賺錢，咁我就信曬佢！（有沒有獎勵給導演？）佢要加人工、加到我驚呀！（會否買樓盤有折扣？）唔駛！送一間都得呀！」

楊受成博士受訪時豪言送一間屋畀陳茂賢導演。（葉志明 攝）

《破．地獄》上映版本中，因片長所限刪剪岑珈其及谷德昭飾演的角色，陳茂賢表示希望推出加長版，但亦笑言：「我想嘅、但交畀祖師爺啦！祖師爺會畀靈感我哋！」導演對製作電影加長版持開放態度，亦表示未考慮應該於影院或串流上推出。

楊受成博士亦盛讚陳茂賢為自己執導兩部電影均大賣賺錢。（葉志明 攝）

衛詩雅於電影裡表現受高度好評，外界更認為有望問鼎金像影后，楊博士直言：「我最希望係攞啦！但係咁多人爭，唔知道有咩變數嘅，希望啦！」