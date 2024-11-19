得寵先生｜Amy謝票被狗仔濕吻　爆馮允謙開工日同一問題狂問26次

寰亞電影《得寵先生》將於本月28日正式上映，日前舉行「狗狗慈善～人寵共融慈善優先場」，狗狗與主人一齊在戲院睇戲，全院滿座，非常熱鬧。導演兼編劇李志偉和何英毅、女主角盧慧敏（Amy)、小演員黃梓樂，以及戲中飾演「熊貓仔」的狗演員CowCow現身謝票。他們與狗狗和主人們合照，Amy更被其中一隻小狗興奮濕吻，畫面相當激情。事後Amy托著頭，扮害羞笑說：「好耐無呢個感覺，好懷念！」

盧慧敏（Amy)在電影《得寵先生》飾演愛狗人士。（《得寵先生》劇照）

《得寵先生》是講一位被遺棄的老人與狗狗彼此扶持的勵志電影，人與狗狗關係非常密切，本月初舉行兩場人寵場，反應熱烈。上周末再接再厲加開一場，門票迅速售罄，Amy入場見到主人們抱著狗狗睇戲好感動，她說：「呢個畫面好美麗，狗狗唔只係寵物，仲係家人。」這場次很多身型較細小的狗狗，主人替牠們悉心打扮，非常可愛。問答遊戲時，有主人更高舉手上狗狗當舉手搶答，十分搞笑。

人與狗狗關係非常密切，Amy入場見到主人們抱著狗狗睇戲好感動。

此外，第一次拍電影的馮允謙（Jay）首日加入《得寵先生》劇組開工，與戲中女友Amy拍攝一場疑似分手戲。鏡頭前飾演Jay的老員工把行李箱放車上，並與他擁抱和握手道別，氣氛傷感。Amy趕到，熱淚盈眶，依依不捨地告別。第一天拍攝就要演一場沉重的戲份，Amy爆料Jay問她26次「緊唔緊張」，原來他最擔心是講中文對白。

第一天拍攝就要演一場沉重的戲份，Amy爆料Jay問她26次「緊唔緊張」，原來他最擔心是講中文對白。（《得寵先生》劇照）

Jay說：「我以為自己會好緊張，原來幾好玩。可能啱啱拍完新歌MV，演好多唔同造型、角色，今日當自己拍MV。不過拍電影要演得好細緻，Amy做得好好，係好好嘅示範，見到Amy交戲交得咁好，我問自己點樣可以演得更好呢？佢喺我上車走咗之後，繼續遠遠咁望住我，佢喊，但又唔可以喊得太淒涼，有兩行眼淚滴落嚟！」身旁的Amy追問他自己喊樣如何？Jay賣口乖：「好靚！」Amy立即滿意點頭甜笑，Jay果然是「暖男擔當」。

Amy爆料，笑指Jay到場後問她足足26次「緊唔緊張」，她說：「我以為佢自己好緊張，所以咁樣問我，點知佢心話唔係好緊張，原來因為今場戲對白少，佢最緊張要講中文對白。」Jay說：「係呀，平時拍MV唔使講對白，只要用動作同埋表情去演，但拍電影要講對白、眼神、情緒都要好細微。」