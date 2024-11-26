鍾雪瑩金馬影后凱旋回港　回應有評審曾想推翻賽果︰都係一個過程

香港演員鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》，上周在《第六十一屆金馬獎》中奪得最佳女主角。今日（26/11）回港舉行記者會，對於頒獎禮翌日，有指評審團得出結果時，曾有意提出翻盤，推翻實果重新投票，鍾雪瑩對此表示︰「覺得呢個都係一個過程，始終我係覺得好榮幸，可以跟她們競逐呢個獎。」



鍾雪瑩上周六勇奪金馬影后，今日開記招接見傳媒。（葉志明 攝）

鍾雪瑩用手語做出「多謝大家」的意思。（葉志明 攝）

後台聽到廣東話好激動

鍾雪瑩當晚在台上表現淡定，沒有激動表現，他笑言因為對於得獎一事，完全是意料之外。「我個底打得好底，所以冇激動。反而係我見到兩個人就令我好感動，第一個是上台時見到上屆金馬影后林品彤（頒獎嘉賓），因為上年我係同佢企埋一齊，今年又再企埋一齊，係幾感動。然後去到後台，見到袁澧林，我全晚一直都係聽國語講國語，冇乜見到香港人，當見到佢時可以盡情講廣東話，係有少少想喊。」

鍾雪瑩在台上一直表現淡定。(金馬直播截圖)

「唔使安慰游學修」

至於一直坐身邊的游學修，失落金馬影帝，問可有加以安慰對方？「大家唔使安慰游學修，因為佢一啲都冇唔開心，尤其第二日公布投票數據，知道自己排第二時，佢就更加開心︰『我第二呀！』」而同一數據，就指評審團得知影后結果後，有支持張艾嘉及吳君如的評審想翻盤，但因為翻案需要三分之二以上的評審提出，在不足票下遭擱置。對此鍾雪瑩表示︰「覺得呢個都係一個過程，始終我係覺得好榮幸，可以跟她們競逐呢個獎。」

鍾雪瑩強調游學修並沒有不開心，反之得知自己得票排第二非常高興。（《看我今天怎麼說》影片截圖）

得獎後，鍾雪瑩個電話一直收到不少祝賀短訊，甚至多到hang機。「得獎後一開電話，已經有好多人send message畀我，原來一個app係負荷唔到200幾條未讀訊息，搞到部機窒窒下，所以我索性熄咗個電話，去到第二朝完成晒所有工作先再開番，發現仲多咗，所以再熄過，直至尋晚（25/11）先開始逐一回覆。」

被問到日後會否嚴選角色，鍾雪瑩笑言仍會乜都拍，乜都想試。（葉志明 攝）

被翻黑歷史︰你哋一齊笑我啦！

好友陳凱詠Jace得知她得獎後，在接受傳媒訪問時又跳又跑，十級興奮，原來呢條片鍾雪瑩都是剛剛才看到，但就不感意外。「好合理，呢個人就係咁浮誇，所以我都感受到佢嘅興奮，不過都好多謝有呢啲朋友，雖然我好平靜，但我身邊朋友都好開心。我都祝福Jace今年可以拎我最喜愛女歌手，因為佢一直都做緊自己喜歡的音樂，希望獲得支持。」

而對於連日來，網民不斷將她大大小小的演出片段出土，又不斷提到《亞洲星光大道》的造型及演出，鍾雪瑩都表示冇問題︰「我喺《亞洲星光大道》都有夥伴，我接受咗，都係我細個嘅選擇，當時嘅不足係事實，事實擺在眼前，你哋一齊笑我啦！我冇乜所謂！」