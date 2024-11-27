得寵先生｜鄭丹瑞想收票尾做生日禮物　未敢諗爭影帝︰我未入流呀

由鄭丹瑞、盧慧敏（Amy Lo）、馮允謙（Jay Fung）及廖子妤主演的電影《得寵先生》，今日（27/11）舉行宣傳活動，撞正是旦哥69歲生日正日，齊齊跟旦哥慶生，而多年來，一直跟同日生日一齊慶祝的細女，今年因為工作關係，終於可「放她一馬」，「佢今日終於可以陪男朋友慶祝。」鄭丹瑞笑說。（電影於28/11上映）



得寵先生｜馮允謙擔心自己表現多過票房 盧慧敏︰佢喺片場好Hot

旦哥69歲生日，一眾《得寵先生》演員跟他慶生砌蛋糕。（陳順禎 攝）

廖子妤同旦哥在戲中演父女，令她覺得好夢幻。「因為一直都好渴望同爸爸有有個好近嘅關係，但因為自己一直在香港工作，所以多謝旦哥在拍攝時給予我照顧。」問到爸爸跟旦哥性格似唔似，廖子妤斬釘截鐵話︰「唔似！我爸爸係好傳統，愛在心裡口難開那種，唔會話你知，要你憑細微線索先知爸爸愛我。」

廖子妤亦感謝旦哥願意在片場去觀察自己，分析自己是個怎樣的人。「例如佢見我在片場緊張到不知所措時，係會直接問一句︰『你做咩啫！冷靜啲啦？』一句就道破咗，好多謝佢。」

廖子妤因留港工作，未能跟爸爸經常見面，但今次拍戲可以跟旦哥演父女，令她覺得好夢幻。（陳順禎 攝）

問到旦哥生日要開工，冇得跟同月同日生日的細女慶祝，旦哥就覺得個女好開心。「同一日生日，有好有唔好啦，細個就開心啦，大個咗好似今日就佢開心啲︰『爹哋你有嘢做，咁我同男朋友去慶祝。』不過早幾日已經食咗生日飯。」

至於今年最佳的生日禮物，旦哥十年前當過TVB的藝員訓練班校長，這班畢業生每年都會送禮物，又請他食飯。旦哥︰「今年我話唔使送禮物，唔使食飯，每人去買飛睇《得寵先生》，睇完影張相畀我，就當你生日禮物。」

電影《得寵先生》演員，包括廖子妤、鄭丹瑞、盧慧敏及馮允謙。（陳順禎 攝）

早前校友包場，旦哥在戲院激動爆喊，原因是見到一位50幾年前，教自己英文的老師都來看，情緒突然波動。「明明喺門口已見面影咗相，但入去戲院見到都係太激動，爆喊咗。如果你係剛畢業的學生，演戲畀老師睇會冇咁激動，50幾年前教我喎，係咪好感動，一諗起以前在學校的唔乖，又好似姑負咗老師的期望。」

早前校友包場，旦哥在戲院見到中學老師，激動得爆喊並鞠躬致敬。（影片截圖）

問到旦哥再做男主角，有冇信心來年入圍金像獎最佳男主角，跟大熱人選許冠文、黃子華、劉青雲等人一較高下？旦哥就立即謙稱冇諗過︰「我未入流呀，入唔到流，我唔識呢啲，我排第九，哈哈……」