得寵先生｜馮允謙擔心自己表現多過票房　盧慧敏︰佢喺片場好Hot

由鄭丹瑞、盧慧敏（Amy Lo）、馮允謙（Jay Fung）及廖子妤主演的電影《得寵先生》，昨日（27/11）舉行宣傳活動。今次是Jay Fung與Amy Lo首度合作，互相讚大家好貼心，好識照顧人。（電影於28/11上映）



馮允謙第一次拍電影，感謝Amy Lo的照顧。（陳順禎 攝）

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今次是Jay Fung與Amy Lo 第一次合作，Jay Fung表示初初知道Amy是Model出身，又拍電視劇電影，覺得好Cool，相處落發覺原來好Nice。「佢好關顧大家，例如知道我第一次拍電影，係一張白紙，佢就會盡量配合我，幫助我入戲。」

Amy想大家多留意《得寵先生》的情節，非常有意義。（陳順禎 攝）

至於Amy對Jay Fung的感覺，就是比較文靜，但一次唔覺意傾開音樂，笑言好似打開咗佢個潘朵拉盒子。「閂唔番不停講，大家就開始熟絡。其實現場有好多小動物，又有好多好有愛心嘅人，場面已經好Warm，再加上Jay Fung呢個暖男出現，直頭變咗用Hot去形容，佢照顧人的程度好好，所以今次戲中角色係演緊佢自己。」

活動上有狗狗表演「詐死」，非常可愛。（陳順禎 攝）

而二人拍攝的第一場戲，是既傷心又沉重的一幕，Jay Fung︰「拍攝前就係個幾星期前見過面，圍讀過一次，到拍攝時，我都唔知畀咩反應，又緊張又驚自己NG太多次影響佢情緒，好多嘢擔心。好在有導演帶領住，好快就warm up咗。我見Amy本劇本畫到花晒，好勤力，落好多苦功。」

活動上，大家為旦哥慶祝69歲生日。（陳順禎 攝）

問到對票房壓力，Amy就覺得會盡力做，反而想強調該片本身的意義更大，又是小本製作，用一種好淡淡然的方式講出一個社會議題，講出社會中人與人之間的關係。而Jay Fung亦覺得票房難控制，相比之下，反而擔心自己表現多啲，「其他嘢唔到我諗，希望多啲人來支持。」