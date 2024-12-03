得寵先生｜鄭丹瑞演火爆老人好評票房升　網民力推要入圍金像影帝

由鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）主演的電影《得寵先生》，上周四（11月28日）正式上映。以1000萬港元小成本製作，一直被視為票房黑馬，但上畫後票房帶來小驚喜，在場次不多下5日間突破154萬港元，而更令人鼓舞是旦哥鄭丹瑞的演出，獲觀眾力讚，演活了孤獨火爆老人角色「任春佳」，甚至有不少網民認為旦哥絕對有資格入圍角逐明年金像獎最佳男主角。

電影上畫5日，票房收154萬，而且升幅更達50%。（網上圖片）

部分場次反應不俗，仲有狗狗圖案表示已售的戲票。（網上圖片）

《得寵先生》上映至今好評不斷，影迷大讚電影溫馨感人，當中宣揚的愛護動物意識非常有意義。而演員的演繹亦很到位，旦哥的演出更獲得一致好評。其中MIRROR成員邱士縉（Stanley）就大讚旦哥在《得寵先生》的演出，跟自己有份拍攝的電視劇《野人老師》，成功駕馭兩個截然不同的角色，非常佩服。

旦哥在戲中與女兒關係惡劣，但其實口硬心軟。（《得寵先生》劇照）

旦哥在電影的演出，由最初的不逼人情到最後的愛心滿棚，期間的變化演繹得細膩。（《得寵先生》劇照）

而不少網民都在討論區或電影專頁發文，大讚《得寵先生》是漏網之魚，尤其旦哥演出真摯細膩，絕對值得入圍明年金像獎角逐影帝寶座。「旦哥演得好生動過癮，明年最佳男主角，真係難揀，旦哥絕對有機會提名。」、「好多人開始討論下年的影帝人選，我覺得《得寵先生》的鄭丹瑞絕對值得一個影帝提名喎！」、「真心正，好睇到黐線，估唔到旦哥鄭丹瑞做得咁自然咁好，真心覺得佢係有力問鼎下年影帝。」雖然早前旦哥被問到有沒有信心問鼎金像獎，他以自己未入流，九流水準才自嘲，但看到網民的留言，似乎旦哥的賓力有目共睹。

有電影群組留言要撐旦哥入圍金像獎最佳男主角。(網頁截圖)

有網民將三部電影的男主角歸納其相同之處。(網頁截圖)

而《得寵先生》團隊近日亦四出謝票宣傳，當中不乏「人寵場」。旦哥見到主人們抱着心愛的毛孩睇戲非常感動，他說：「每一次謝票都好緊張，一入嚟見到你哋啲天使們好熱情咁迎接我，多謝每一位欣賞同喜歡呢套戲嘅你。兩位導演堅持要拍動物嘅戲，而你哋會接受同認同，呢個係好難得。」