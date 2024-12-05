得寵先生｜古天樂拍片力撐要「趕返香港」睇　盤點電影三大催淚位

由鄭丹瑞、盧慧敏領銜主演，馮允謙、⿈正宜及廖⼦妤主演，李志偉、何英毅導演及編劇的電影《得寵先生》，自上星期放映以來，獲得不俗口碑，踏入第二周，口碑不絕星期六更加開「人寵場」，讓觀眾帶同狗狗入場支持。而電影早前更獲古天樂拍片力撐，呼籲大家入場支持。《香港01》就為大家總結戲中三大催淚情節，感受戲中不一樣的人狗情。



臭脾氣的⾧者任春佳（鄭丹瑞 飾）⼀直過著獨居⽣活，直至遇上狗狗「燒腩」，完全改變其做人態度。（《得寵先生》劇照）

旦哥在戲中與狗狗相依維命。（《得寵先生》劇照）

本周六加推「狗狗友善場」，愛狗的朋友要可帶埋狗狗入場。（《得寵先生》網上圖片）

古天樂力撐

古天樂早前到機場，出席2500隻「熊貓親友」雕塑抵港活動，期間就上到飛機幫《得寵先生》拍宣傳片打氣︰「我喺呢套向大家推薦一部叫《得寵先生》，係一部講述獨居老人及流浪犬的故事，非常感人，希望大家多多支持。」最後更笑言自己飛機都趕返香港睇︰「咁所以話呢套戲我係幾有信心！」非常風趣。

古天樂百忙中都抽空拍片力撐《得寵先生》。（影片截圖）

電影講述60歲臭脾氣的⾧者任春佳（鄭丹瑞 飾）⼀直過著獨居⽣活，⽣無可戀的他決定上⼭尋死之時，幸好垂死⼀刻被流浪狗「燒腩」發現，引領動物義⼯鄧悅娜(盧慧敏 飾)救他脫險。「燒腩」的靈性與令⼈窩⼼的舉動，令原本討厭狗的佳叔對流浪動物改觀，也與悅娜成為了好友，並加⼊悅娜的動物中⼼當義⼯，幫助被遺棄的動物。

現實中旦哥克服對狗敏感的問題，拍下這部戲。（《得寵先生》劇照）

燒腩見到佳叔上車，一味死跟。（《得寵先生》預告截圖）

跑到出馬路險象環生。（《得寵先生》預告截圖）

催淚位一︰同狗狗一見如故

戲中的狗主角燒肉（Little 飾），跟佳叔（鄭丹瑞 飾）一直都不認識，但因為丹哥喜歡食燒腩仔，而燒腩的前主人正是燒味店師傅，令他見到丹哥便一見如故，一直跟到實，就算點鬧都鬧唔走，甚至佳叔要搭車出市區，燒腩都跟住小巴起勢跑，跑到氣喘，呢幕盡顯狗狗對人類的忠誠，卻換來冷回應甚至棄養。

燒腩第一次見佳叔，已求番佢一命。（《得寵先生》預告截圖）

佳叔再度生無可戀，這次燒腩又救唔救到佢呢？（《得寵先生》劇照）

催淚位二︰二度尋死終獲救

佳叔在戲中曾經生無可戀，一度想尋死，但剛剛被燒腩見到，似有靈性地想辦法營救，結果成功了。後來，佳叔因為跟女兒拗交，心情再度陷入死胡同，於是再泛起輕生的念頭，結果就被燒腩一個舉動深深打動，到底燒腩對住佳返做咗咩呢？

Little對眼好似識講嘢。（《得寵先生》劇照）

催淚位三︰父女關係破冰

戲中另一重點情節，是佳叔與女兒的關係，佳叔因為一家移民加拿大，自己要回港做「太空人」搵食，結果冷落了太太和女兒，令兩父女有不少誤會，相處上一直針鋒相對。直至燒肉的出現，縱沒有刻意做甚麼去協助二人修補關係，但佳返性格的轉變，女兒一一看在眼內，而一次三代同堂跟燒腩去玩，更帶來意想不到的效果。

因為移民佳叔跟女兒有很多誤會，令關係日差。（《得寵先生》劇照）