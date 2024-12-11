久別重逢｜陳卓賢誤搞食字Gag　伊健教許恩怡一個方法「對付」Ian

由鄭伊健、陳卓賢（Ian）、蔡思韵、許恩怡主演的電影《久別重逢》，昨日（10/12）舉行首映禮，現場有近千名粉絲到場支持偶像。兩位女主角蔡思韵、許恩怡接受訪問，原來二人全片只有唯一一場戲同場，平靜中充滿感動，叫大家多多留意。而問到分別跟兩大男神合作，兩位就有不同經歷。



會上要求陳卓賢跟許恩怡做心心手勢，陳卓賢擠出一副尷尬表情。（陳順禎 攝）

《久別重逢》演員陣容蔡思韵、鄭伊健、陳卓賢及許恩怡。（陳順禎 攝）

對於蔡思韵，見到伊健哥哥真的忍不住要講一句︰「我真係細個睇佢電影大，佢係一個好好的前輩，冇隔膜好nice，又會畀到一些建議你，大家有好好的溝通。當刻我完全感受到男神的魅力，係近距離感受到，真正嘅男神在不同年紀都可散發其魅力。」被問到自己男友劉俊謙都是一名男神，蔡思韵就只輕輕帶過︰「冇得咁樣比較呢。」

蔡思韵大讚伊健是真正嘅男神，在不同年紀都可散發其魅力。（陳順禎 攝）

對於許恩怡來說，他就坦言對伊健哥哥不太熟悉，亦沒甚看過他的電影，但就覺得正正是這份陌生感有助演戲。「因為對佢冇咁緊張，如果一齊演戲有這種壓力，就會把握不到兩個角色之間的關係。不過佢係好好，好有童心，我以為我平時已經好亢奮，但原來佢更加玩唔停，拍攝時好興跳隻舞（凌空舞Slick Back），我同佢一齊練，我覺得攰時佢仲未，日日捉我去練。」

伊健教許恩怡一招死纏爛打去「對付」Ian。（陳順禎 攝）

相比之下，同Ian合作對方就比較慢熱。許恩怡︰「仲記得伊健哥哥問我同Ian對戲感覺如何，我話幾好，係比較靜，佢就教我你一定要煩佢，唔好放棄，要堅持！我就記住呢句說話，日日撩Ian傾偈，乜嘢都問佢一餐，而佢每條問題都認真答。拍到尾聲，佢有一日終於問番我一條問題，怇好少會主動問我嘢，我就覺得成功了。」

許恩怡埋位前都不斷撩Ian傾偈，終於成功打開對方心扉。（《久別重逢》影片截圖）

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除了大家混熟了，二人之間更引發了一個笑話，一個關於食字的Gag。許恩怡︰「有一幕講佢要彈琴，在等待打燈時佢隨意彈，彈彈下突然間望過來同我講︰『我好鍾意呢個音』，當時我以為佢讚我個頭髮蔭好睇，便輕輕掃一掃頭髮回了句多謝！然後佢話唔係呀，我意思係個『D音』，然後再彈多一下，嗰刻大家都大笑，我就好尷尬。」