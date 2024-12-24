破地獄｜加長版上賀歲檔證觀眾豁達　許冠文黃子華望3年內再合作

由黃子華、許冠文（Michael）、衛詩雅、朱栢康主演，導演陳茂賢執導的電影《破‧地獄》，自上映以來，一直大破票房紀錄，而截止今日（23/12），港澳地區票房更大破1億4000萬。昨晚（23/12）電影舉行千人慶功宴，兩位男主角黃子華、許冠文接受訪問時，Michael還有執一杯白蘭地，畀問到電影一再破紀錄，心情如何？「你見我第一次拎住杯白蘭地做訪問，都唔使問我心情啦。」許冠文笑說。



許冠文接受訪問時，手執白蘭地，心情愉快。（陳順禎 攝）

賀歲都睇《破‧地獄》 黃子華︰香港人冇咩好驚

黃子華覺得電影能夠一次又一次大破票房紀錄，是非常幸運。「頭先全組人向朱栢康舉晒手指公，因為全組人係得佢估票房估到1億5千萬，我就估5300萬，佢係贏晒我哋，大家都估唔到有咁好成績。」而許冠文都已經好進取，估1億2000萬，結果都要輸。「一心諗住能夠破到紀錄已經好好，點知都輸埋。」黃子華希望香港電影業可以因此蓬勃起來，而許冠文更寄望2025年香港都可以破埋地獄，繼續繁榮盛世。

朱栢康在競猜票房遊戲上，以1億5000萬暫贏得冠軍。（陳順禎 攝）

許冠文寄望2025年香港都可以破埋地獄，繼續繁榮盛世。（陳順禎 攝）

問到現時製作中的加場版，有可能安排上賀歲檔，有否覺得百無禁忌。許冠文︰「楊受成先生，第一日打畀我希望考慮個劇本時，我一睇呢個題目就話過年唔得喎，佢話︰『唓！而家仲諗埋啲咁嘅嘢，你估啲觀眾傻嘅咩，而家佢哋好犀利，只要好睇就得。』結果真係畀佢講中。我有問朋友意見，結果有一半都話完全冇問題，如果有一半人都去睇加長版的話，票房即係會加多1億，會以3億收場。而且剪走咗嘅劇情有成30分鐘，如果放番晒落去加長版，大家一氣呵成睇晒會好舒服。」

至於黃子華就覺得如果賀歲大家都去看《破‧地獄》，證明香港人好犀利冇咩好驚。「整整下我都想部戲可以上到去賀歲，因為可以代表香港人那種豁達，如果賀歲大家都唔介意入場睇，然後又再破紀錄，即係證明香港人冇咩好驚，好豁達。」許冠文補充說︰「香港有咩唔得嘅都要破地獄，唔好以為有嘢唔得，其實乜都可以。」

許冠文黃子華兩位笑匠，都有個心願可以再合作一部嶄新的喜劇。（陳順禎 攝）

黃子華笑言跟Michael再合作的最大挑戰是時間︰「上一套Michael想搞的喜劇，一諗就諗咗30年，咁而家希望3年內完成啦！」（陳順禎 攝）

望3年內有新作

問到會否短期內再合作，子華坦言跟Michael一直都好想拍番部正正式式的喜劇，而這亦是Ｍichael 30年前拍《神算》時的夢想。許冠文︰「我同子華30年前都已經有個夢想，但做唔到，希望今次有機會，我哋兩個一生都係講笑話，搞喜劇，希望搞番部新派的喜劇，等觀眾覺得唔似以前的東西，如果設計成功就是未來喜劇的路線，要完全唔似以前，好好笑但你未見過。」不過子華笑言現時面臨一大挑戰︰「上一套Michael想搞的喜劇，一諗就諗咗30年，咁而家希望3年內完成啦！」

許冠文續說︰「本來有啲寫咗都可以諗下，但因為《破‧地獄》之後，大家都有新睇法，觀眾都變咗，好清晰話畀你聽要睇新嘢，要嘗試大膽啲，得到呢個訊息又要諗多幾年，諗到我老婆都話我就夠鐘，成80歲冇乜時間諗。」