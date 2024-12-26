但願人長久︱祝紫嫣出版得獎劇本　鞭策自己︰寫對得住讀者的故事

今年初上映的香港家庭溫情電影《但願人長久》，由關錦鵬監製、新晉導演Sasha祝紫嫣自編自導自演，台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡等主演。電影劇情講述吳慷仁飾演的癮君子林覺民，舉家來港後多年多次出入監獄，故事以林覺民一對女兒林子圓、林子缺三段成長階段敘述三父女之間的關係變化。《但願人長久》今年初在香港電影評論學會大獎上由祝紫嫣獲得「最佳編劇」獎，而Sasha近日更自資出版電影劇本集，希望影迷能夠在文字上重新感受三父女之間關係遠近變化的溫度。

《但願人長久》由新晉導演Sasha祝紫嫣自編自導自演。（葉志明 攝）

《但願人長久》由台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡等主演。（《但願人長久》電影劇照）

《但願人長久》由台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡等主演。（《但願人長久》電影劇照）

祝紫嫣憑自編自導自演作品《但願人長久》於第30屆評論學會獎上奪得「最佳編劇獎」。（梁碧玲 攝）

祝紫嫣於個人社交媒體上分享，《但願人長久》劇本集自10月起開始籌備，歷時兩個月終於在聖誕節前面世。Sasha更自嘲一直不善保存作品記錄，連曾經出版的小說《夏日的告別》亦未有為自己預留一本，於是覺得有必要出版劇本集，為自己定立目標兼打氣：「同時默默給未來的自己一個目標，希望以後每拍一部電影，都能出一本書作紀念，以此鞭策自己，要寫一個對得住讀者的故事！」

祝紫嫣自資出版《但願人長久》的劇本集。（祝紫嫣IG圖片）

祝紫嫣藉出版《但願人長久》劇本集鞭策自己，要寫對得住讀者的故事。（祝紫嫣IG圖片）

Sasha亦透露自資出版下印刷數量有限，目前已於網店上公開發售，希望深愛《但願人長久》的影迷能夠珍藏，在銀幕空間外以更細膩、悠長的節奏細味這部與導演個人成長關係密切而動人的故事。

《但願人長久》劇本集由祝紫嫣自資出版，數量相當有限，目前已於網店上公開發售。（祝紫嫣IG圖片）