畢彼特安祖蓮娜祖莉離婚後有望同框　監製開天價遊說拍愛情片

荷里活一線巨星畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），曾經為影壇令人欣羨的金童玉女，二人於2014年正式結婚，及後轉眼婚變，並於2019年正式離婚。畢彼特與安祖蓮娜祖莉離婚時因子女撫養權及財產分配鬧上法庭，一度成為新聞焦點人物，關係相當僵持，然而近日有電影監製希望促成這對前度再次同框，更開出天價進行遊說！

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾經為荷里活金童玉女。（視覺中國）

畢彼特與安祖蓮娜祖莉於2019年正式離婚，二人關係相當僵持。 （Gettyimage）

據媒體報道，荷里活監製Danny Rossner希望改編愛情電影《Hotel Martinez》，並請畢彼特與安祖蓮娜祖莉飾演男女主角，劇情將以二戰為背景，據指小說中有不少激情床戲橋段，相當吸引眼球！但要讓這對演藝事業同樣輝煌的前度同框，Rossner亦只能誘之以利，據指開出「空白支票」任由畢彼特與安祖蓮娜祖莉開價；亦有外媒報道指Rossner向二人開出6000萬美元（約港幣4億6000萬元）天價，希望促成破天荒同框。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉被誘之以利再度合作，被監製開天價遊說。（《史密夫決戰史密妻》劇照）

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾於2005年上映的《史密夫決戰史密妻》（Mr. and Mrs. Smith）裡合作，二人戲假情真擦出愛火，畢彼特同年更與第一任妻子Jennifer Aniston離婚，開展與安祖蓮娜祖莉超過10年的關係。畢彼特近年回復單身後，曾傳出個別緋聞，直至2022年與90後珠寶設計師Ines de Ramon拍拖，關係公開至今相當高調。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾因為拍攝《史密夫決戰史密妻》而擦出愛火！（《史密夫決戰史密妻》電影劇照）

畢彼特與安祖蓮娜祖莉合作《史密夫決戰史密妻》相戀，上映同年更與第一任妻子Jennifer Aniston離婚！