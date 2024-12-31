魷魚遊戲2︱港版邊個演？ 歐瑞偉撞樣李秉憲呢位歌手靠Rap還原TOP
撰文：關穎賢
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大熱韓劇《魷魚遊戲》第二季相隔三年終於回歸，熱潮席捲全球，更再次打破Netflix新紀錄，成為首部在全球總數93個地區均登上觀看榜第一位的劇集。無論劇情或角色都成為熱話，有網民就忽發奇想，如果開拍「港版魷魚遊戲」，會有什麼最佳人選？
456成奇勳
在首集播出時，已經有大批香港觀眾表示視帝譚俊彥完美撞樣主角李政宰，相似程度近乎以假亂真。
畫片西裝男
有「港版孔劉」之稱的張松枝，穿起西裝與真孔劉相似度爆燈。
「一二三，木頭人」英熙娃娃
第一個死亡熱身遊戲「一二三，木頭人」在兩季均有出現，首季播出時，巨型娃娃英熙更被指與炎明熹撞樣，同樣不過眉的瀏海，尖尖向上的眼睛，就連表情都一模樣，如果開拍「港版魷魚遊戲」相信是最佳人選。
001吳寧一 / Front Man
由李秉憲飾演的魷魚遊戲負責人Frontman，在第一季沒有太多露面的場口，來到第二季就化身玩家001吳寧一落場玩遊戲，更與成奇勳扮friend。有不少網民都指，如果開拍香港版應該找歐瑞偉出演這個角色，更有網民改圖，極為神似。
100號
躁狂阿伯不斷慫恿玩家繼續闖關，在劇中經常聲大大鬧人，與秦沛在1991年電影《五億探長雷洛傳》中飾演顏同撞樣，其電影金句「你大我呀？！」，跟100號脾氣極似。
230號DJ Thanos
在劇中飾演230號DJ Thanos的前BIGBANG成員TOP在劇中有不少即興Rap的場面，令人想起周柏豪大曬Rap功，加上兩人同樣擁有靚仔樣，必定是出演230號的最佳人選。
333號李名器
222號金純熙
380號世美
125號敏修
007號朴容植