破地獄｜加長版或有谷德昭刪剪片段　金燕玲畏疾忌醫源於悲痛經歷

電影《破‧地獄》票房已大破1億5000萬，而賀歲檔更將會推出加長版，當中的內容近日就引起大家話題，其中YouTube頻道「浩然正戲」，主持翟浩然（Charles）已一連兩集披露加長版中可能會有的情節，來到新一集，就講到另一位被刪走的人物谷德昭有機會重生，而由金燕耐飾演的蓮姐，更有一段背景故事，有可能可以重見天日。【點擊睇片】

破地獄｜率先睇加長版 Hello文西裝上路有隱喻周家怡遇不測小產

《破‧地獄》港澳票房數字已達1億5000萬。（網上圖片）

道生要挾志斌背後有跟進

關於谷德昭的角色，其實是黃子華飾演道生的朋友，是一間名校小學的校董，亦即是朱栢康飾演的郭志斌，其兒子想入讀的學校。戲中志斌太太為兒子，已經逼做喃嘸的老公受洗方便加分，而這正正被道生聽到，成為日後要他幫手處理甄小姐個防腐個案的籌碼。

谷德昭在《破‧地獄》中，飾演一間名校小學的校董，但其戲份在現時版本全刪掉。（資料圖片）

在這看來，道生似乎是個耍手段，要挾人的小人，但其實他暗中都有從正途幫手，就是找校董朋友谷德昭相助，希望令志斌兒子順利入讀，而谷德昭在那場戲就教路要志斌買學校推出的債券或要兒子受洗信教。不過因為片長關係，亦由於內容跟志斌太太所講的相若，故被刪掉。

電影《破·地獄》中，衛詩雅飾演許冠文的女兒，朱栢康飾演她的哥哥，被逼承繼衣缽當上喃嘸師傅。（《破·地獄》劇照）

朱栢康在戲中不時成為太太與爸爸妹妹之間的磨心。（《破‧地獄》劇照）

蓮姐老伴愛飲湯

至於由金燕玲飾演的蓮姐，在戲中守住一間小店，亦是衛詩雅飾演的文玥經常幫襯的小店。戲中見到蓮姐雖然有血壓高等問題，但一直畏疾忌醫，令她最終在店中暴斃失救。現時大家在戲中見到有幕，道生在蓮姐舖頭出現，然後撞到文玥，其實前一幕蓮姐正在跟道生講出自己的身世。

蓮姐畏疾忌醫，一直是文玥最擔心的。（《破·地獄》劇照）

蓮姐有個老公，二人從小販檔捱起到有自己舖頭。（《破·地獄》劇照）

原來她本身有個老伴，二人由小販檔捱起捱到有自己舖頭，蓮姐老公一直喜歡飲湯，而一次過年前，老伴感到身體不適，當時蓮姐建議他入院檢查，仲承諾煲定湯等他出院飲，結果這次竟成了永別。蓮姐更因此非常自責，從而更令自己都不敢入醫院。這一場戲道生都有加以安慰，希望她釋懷，而隨後文玥便出場。Charles指看過這一幕，覺得成功令蓮姐角色更立體，而且可滿足大家愛看金燕玲的演出，希望在加長版可重見天日。

這一幕之前，就是蓮姐向道生說出自己的經歷。（《破·地獄》劇照）