76歲武打巨星泳池遭人瘋狂錘肚　被網民嘲︰以為還是當年的陳真？

現年76歲的武打演員梁小龍早於70年代入行，拍過多部電視劇及電影，包括電視劇《大俠霍元甲》及電影《陳真》，曾與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。不過梁小龍於八十年代尾息影十多年，後獲周星馳力邀出山參演《功夫》，片中「火雲邪神」一角深入民心，而他亦自此再次活躍於幕前。身手了得的梁小龍，近年不時拍片分享到內地社交平台，日前在泳池邊拍片時，脫去上衣被人瘋狂打肚，隨即引起網民熱議。

息影近20年後，梁小龍獲周星馳邀請，出演《功夫》中的大反派火雲邪神一角，重回觀眾視野。（影片截圖）

梁小龍日前在抖音分享最新片段，片中他身在泳池邊，脫去上衣被人瘋狂打肚，被拳打時更著對方「用力」。年過70歲的梁小龍身材未有半點走樣，雖然沒有明顯胸肌腹肌，但看起上身形仍然非常結實，以老人家而言保養得很好。起初梁小龍都邊講邊捱拳，但去到片尾就沒有再出聲，未知是否被打到痛。

有大批網民看到梁小龍的片段後，都表示感覺表演味濃：「打上去為甚麼收拳？」、「真用力打你又不開心」、「你以為還是當年的陳真？」、「打人都沒力氣」、「人家讓著尊重你的，怕你受傷」、「梁老師上年紀了不比當年，小夥手下留情」。不過仍有網民大讚梁小龍身材結實：「身材很好」、「我們六零後的偶像」。