林明禎被追問與呂爵安巴黎密會　黃德斌成功以一句話幫手解圍

《第18屆亞洲電影大獎》今日（10/1）舉行記招，林明禎與黃德斌是席上嘉賓，負責宣布入圍名單。林明禎表示因為要用廣東話講，而且很多人名都超難讀，非常緊張︰「每個入圍名字都好重要，想每一個都令大家聽得清楚。」至於一同參與《九龍城寨之圍城》的黃德斌，得知伍允龍入圍競逐男配角，都替他興奮︰「今次佢有好大的轉變，發揮得好好。」

在《九龍城寨之圍城》，黃德斌與伍允龍合作，得知對方入圍競逐男配角，都替他高興。（葉志明 攝）

作為一部年度大製作，林明禎都有看到，並在飛機上看。「要分兩次看，看到好緊張時飛機就到，當我再上機時就趕快開來看，整個電影很緊湊我很喜歡。」問到可有興趣拍動作片？明禎都表現踴躍，但德斌在旁就加以力勸︰「佢好似好容易受傷咁。」

林明禎睇完《九龍城寨之圍城》都想試做動作女星，但身旁的德斌就加以勸阻。（葉志明 攝）

提到有傳早前明禎與呂爵安Edan，去年年底到法國巴黎密會，明禎聽到問題後有點不知所措︰「嘩！嘩！嘩！我覺得……今天是亞洲電影大獎，好開心嚟到呢度……」正當她左右而言他時，德斌出口相助︰「希望將電影帶到去巴黎。」成功解圍，更令明禎雙眼發光。

黃德斌一句將話題帶回電影上，成功為明禎解圍，鬆一口氣。（葉志明 攝）

而跟呂爵安合作過《大叔的愛》的德斌，記者笑言男主角跟他都有關係，他立即耍手擰頭︰「咩關係？唔好搞到我好似第三者咁喎。佢哋好容易受傷，唔好搞佢哋啦，等佢哋自然發展，開開心心，緋聞是好事，冇乜所謂開心就可以，我都恭喜佢。」