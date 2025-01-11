魷魚遊戲2︱賢珠非用跨性別演員惹爭議　導演有苦衷：不可能找到

Netflix熱播韓劇《魷魚遊戲第2季》（Squid Game season 2）去年底壓軸在全球啟播，劇集除了由李政宰、李炳憲及魏化儁等第一季班底主演外，亦加入T.O.P崔勝鉉、任時完、朴成焄、曹柔理及宋智友等強勁陣容。其中，由朴成焄飾演的跨性別角色趙賢珠，反串演出成為焦點，角色一出場便令觀眾印象深刻，更因為曾錯手在社交媒體分享《魷魚遊戲》的AV版封面，而成為話題人物！

《魷魚遊戲第2季》現正熱播中！（《魷魚遊戲第2季》劇照）

朴成焄於《魷魚遊戲第2季》裡反串演出，角色賢珠是一位跨性別人士。（《魷魚遊戲第2季》劇集劇照）

朴成焄飾演的跨性別角色趙賢珠，反串演出成為焦點！（朴成焄IG圖片）

《魷魚遊戲2》啟播後，由朴成焄飾演趙賢珠爆紅力證選角出色之餘，亦因此引起風波，有海外網民認為應該請真正的跨性別演員參演，而非由演員變裝演出。目前全球影視界對性別政治高度關注，跨性別演員在主流媒體地位亦逐漸上升，當中包括主演《高校十八禁》（Euphoria）及《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》（The Hunger Games：The Ballad og Songbirds & Snakes）的Hunter Schafer；上周於金球獎上提名「音樂劇及喜劇類最佳女主角」的Karla Sofía Gascón，均為業界耀眼的跨性別演員。

朴成焄於《魷魚遊戲第2季》男扮女裝登場，角色趙賢珠陰柔的及肩長髮與指甲油。（《魷魚遊戲第2季》劇集劇照）

賢珠曾經為軍人的身份，為她的角色添加深度背景經歷。（《魷魚遊戲第2季》劇集截圖）

跨性別演員在主流媒體地位亦逐漸上升，當中包括主演《高校十八禁》及《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》的Hunter Schafer。（視覺中國）

早前於金球獎上提名「音樂劇及喜劇類最佳女主角」的Karla Sofía Gascón。（視覺中國）

近日《魷魚遊戲》系列導演黃東赫接受外媒訪問期間，正面回應觀眾及網民的觀點：「從我創作出『賢珠』那一刻開始，就預料到會引起討論。最初，我們考慮過找真正的跨性別演員來飾演，無奈事實證明，韓國幾乎沒有公開跨性別演員，更遑論出櫃的同性戀者。不幸的是，當今韓國社會上LGBTQ社群仍是被邊緣化、被忽視，現況實在令人心碎。」黃東赫的回應，正面揭示韓國娛樂圈在同性戀、跨性別兩項性小眾層面上的問題，亦從傳播媒體角度側面呈現韓國文化的開放程度。

《魷魚遊戲》系列導演黃東赫（左）的回應，正面揭示韓國娛樂圈在同性戀、跨性別兩項性小眾層面上的問題。（視覺中國）

黃東赫亦解釋指，最後由朴成焄飾演趙賢珠，其實亦有苦衷，在沒有辦法下的決定：「幾乎不可能找到一個合適的人選，最終讓我們決定由朴成焄出演。自他出道以來，我就一直在看他的作品，我完全相信他。就這角色而言，他是相當合適的人選！」在《魷魚遊戲2》全球熱播下，趙賢珠一角引起各國觀眾對韓國跨性別人士的關注與討論，相信將對韓國本土風氣帶來一定影響，而劇情設定雖然未能突破傳統保留思想對跨性別人士的刻版印象，但從趙賢珠與其他角色互動過程亦呈現比過去更多的包容性。