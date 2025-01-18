臨時決鬥︱古天樂自爆戴帽造型有乾坤　將創新謝票：講出嚟人哋抄

2025年香港賀歲片《臨時決鬥》，由麥啟光執導，古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文及蝦頭楊詩敏等主演，電影今日（18日）在澳門舉行全球首映禮，一眾主演前往澳門新濠影滙出席盛會，並與港澳影迷粉絲見面！

古天樂與梁詠琪一同出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

導演麥啟光（右一）攜同王丹妮、陳湛文一同出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

導演麥啟光（左三）攜同古天樂、梁詠琪、王丹妮、陳湛文及陳慧敏等一眾主演出席《臨時決鬥》全球首映禮！（梁碧玲 攝）

主演《臨時決鬥》的古天樂及梁詠琪，於首映禮前接受傳媒訪問，古天樂率先預告將會在正式上映後新年期間馬拉松式謝票，希望能與觀眾多見面，更笑言打算突破目前謝票模式、大搞新意思：「我哋諗緊謝票可唔可以有啲新意，講咗人哋會抄㗎！我覺得謝票嘅空間唔好入到嚟問幾個問題、影張大合照就走，諗咗幾個方案、睇下戲院方面嘅配合。」古天樂被問到新年會否以應節打扮示人，笑言：「痴線！財神Look？好在我聖誕冇見到大家，清明大家約下食飯呀！」

古天樂與梁詠琪在《臨時決鬥》首映禮前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

古天樂與梁詠琪在《臨時決鬥》首映禮前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

早前《臨時決鬥》幕後花絮中，古天樂要在劇情泰拳訓練期間狠撻王丹妮，古天樂表示無法錫住王丹妮：「拍咗一兩個take，因為係放手等佢撻落地，冇得就住、控制唔到地心吸力嘛！」親身目擊過程的梁詠琪則表示：「見到佢撻王丹妮嗰下，我都呆一呆！不過表現到大家好專業，寧願一take好真、好堅，唔駛再嚟多個。」Gigi續指自己的戲份並未側重於對打：「我有俾胡子彤打！後尾都有打返佢！但我自己個角色主要唔係打嗰方面，反而係喺心態方面。」

古天樂與梁詠琪在《臨時決鬥》首映禮前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

《臨時決鬥》釋出預告及劇照後，不少觀眾網民留意古天樂的角色鍾磊幾乎全程戴帽，對帽內乾坤感到好奇，古天樂笑言：「其實帽裡面呢——係有啲頭髮喺到嘅！係咪我唔講你唔知呢！純粹係造型嚟啫！」而胡子彤在預告裡的粉紅熱褲亦相當吸睛，古天樂連忙開玩笑：「咁比較深色、所以著返啲粉紅色！」梁詠琪亦笑言：「佢好似Barbie裡面嘅阿Ken！」

古天樂在《臨時決鬥》裡造型幾乎全程戴帽，原來內有乾坤？（梁碧玲 攝）

早前金像獎第一輪投票片目中，古天樂位列《九龍城寨之圍城》男配角之欄目下，唯獨林峯一人列於男主角行列，古天樂表示為自己的意願：「首先《九龍城寨之圍城》係講傳承，唔係我想、係直頭好想由佢攞影帝！當然係我嘅意願啦！唔好一套戲有兩個人爭，咁樣安排會好啲。」

古天樂直言極想林峯奪得影帝！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

近日電影市道屢傳下滑消息，古天樂亦於電視節目中分享開戲甚難、需要政府多加支持。古天樂受訪時更詳盡分享三項建議救市方案：「第一，政府每一年都有資助額度，我覺得可以多返啲。第二，除咗首部劇情片嘅新導演，我覺得可以同電影公司傾，放寬資助限制，可以開多啲戲。第三，投資嘅金額可以再調整。」至於各電影公司未上映的新作，例如由古天樂主演、外界期待已久的《誰變走了大佛》可能趁機會推出炒熱市況，古天樂表示當然希望上映：「呢樣要睇檔期、排片，有時同一個檔期唔想撞到啲西片，要睇個排片量係點。」