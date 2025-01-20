哈哈哈新年喜戲︱姜皓文即興變蘑菇頭　陳靜專人服侍化身印度西施

姜皓文監製兼主演，由太太殷寧負責編劇，夫妻檔上陣炮製的香港賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》，2月6號正式上映，為讓觀眾先睹為快，大年初一開始上映優先場。電影預告亦隨之曝光，片中黑哥一人分飾兩角及戲中印度造型打扮十分搶鏡，連黒哥自己也笑說：「今次真係搞到頭都大埋啦！」

黑哥姜皓文一人分飾兩角及戲中印度造型打扮十分搶鏡！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

由姜皓文、宣萱、李璨琛、陳靜（Dada)、林盛斌等演出，殷寧（姜皓文太太）編劇，馬來西亜取景的香港賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，連日來一眾演員已在馬來西亜展開連串宣傳工作，當地上映優先場後好評如潮，一部既溫情又帶給觀眾開心的賀歲片 ，而大家都對一場印度派對印象尤深。

《哈哈哈新年喜戲》由姜皓文、宣萱、李璨琛、陳靜（Dada)、林盛斌等主演。（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

黑哥表示個印度造型真的是神來之筆。原本這場印度派對中的造型最初設計是一把長頭髮加一對大耳環十足阿拉丁燈神一樣。但在造型前竟然給黑哥發現，現場有一個大咕𠱸，原本貪得意將咕𠱸戴上頭，怎料大家看了覺得咕𠱸戴上黑哥的頭上很有喜感，於是索性造就了這個大頭咕𠱸的造型。

黑哥姜皓文即興化身「蘑菇頭」喜感十足！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

黑哥笑說：「這個大頭咕𠱸戴在我頭上，再配上印度服效果真的很搞笑，但拍攝時卻遇上很多的難度；因為咕𠱸頭很大經常跟拍檔宣萱頭像頭；加上咕𠱸質地軟腍腍很難控制；但導演覺得這個軟腍腍的咕𠱸，戴在黑哥頭上一邊走樓梯、一邊跳，帶來意想不到的喜感！賀歲片無非都是帶給大家歡樂，既然能帶出這個開心效果，即使拍得頗吃力也無妨。」

黑哥姜皓文即興化身「蘑菇頭」喜感十足！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

宣萱跟李璨琛、Dada也異口同聲對黑哥這個蘑菇頭造型笑不絕口。宣萱也覺得自己初嘗印度裝造型感覺很新鮮，但她事前特別跟服裝師再三強調要把自己的珠如玉潤的腰脂收起，以免影響觀感。她不好意思的笑說：「這個印度服讓我最擔心的就是收緊自己條腰，因為在馬來西亞太多美食，自己不知不覺間吃胖了；所以特別鄭重跟服裝師研究，好好把我的肥腰收起來，最後OK啦！過得自己見得人。」

宣萱亦初嚐印度風格造型。（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

《哈哈哈新年喜戲》 Dada雖然不用戴上黑哥的蘑菇大頭妝扮，但她身穿的華麗印度服，隆重得來很重磅，所以每一次都要服装姐姐幫手穿上、除下，還要乖乖的坐下來。

Dada說：「即使穿上這「重磅」的印度服，會行動有所不便，但這身印度西施裝束繽紛，感覺很配合賀歲片的氣氛，我也很享受這異國情懷。當然最享受的是馬來西亞地道美食，完全停不到口。」

Dada陳靜由專人服侍化身印度西施。（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

Dada陳靜由專人服侍化身印度西施。（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

對於這場印度派對戲份，李璨琛也說是自己難忘場面一，他說：「因為我們真的很認真在排舞；加上背景熱鬧的音樂；現場繽紛的佈置，完全感覺一片歡樂過年氣氛，這就是賀歲片的魔力。還有我覺得我自己這身三件頭印度服，很Gentleman 簡直度身訂造。」

李燦森亦有份主演《哈哈哈新年喜戲》！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）

李燦森亦有份主演《哈哈哈新年喜戲》！（《哈哈哈新年喜戲》電影劇照）