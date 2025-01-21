48歲舒淇凍齡不老不輸90後女星　網民驚訝大讚：根本沒有年齡差別

48歲國際影后舒淇，自九十年代起成為演員，早年飾演數部三級片作品，及後參演《洪興十三妹》等作品成功轉型，更參演近日重映的《千禧曼波》與《刺客聶隱娘》等大師之作，蜚聲成為國際華人影后！舒淇近日於上海接連出席多場品牌活動，與多位內地後輩女演員同場，然而年近半百的舒淇注顏有術，外貌猶似凍齡不老，就算與90後女星並排，仍絲毫看不出年齡差距，讓網民粉絲非常驚訝！

現年48歲的舒淇注顏有術，一直凍齡不老，更散發知性優雅的魅力！（舒淇IG圖片）

現年48歲的舒淇注顏有術，一直凍齡不老，更散發知性優雅的魅力！（舒淇IG圖片）

現年48歲的舒淇注顏有術，一直凍齡不老，更散發知性優雅的魅力！（舒淇IG圖片）

舒淇早前於一場品牌活動中，以一身黑色露肩晚裝長裙現身，展露雪白香肩與鎖骨，造型高雅性感點到即止，極具國際影后級風範。其中，舒淇與90後內地女星李沁同框的畫面，在內地社交媒體上瘋傳，二人雖然年紀相差14年之多，但舒淇不論膚質、臉容緊緻度與身型，均不輸剛邁入成熟年期的李沁，讓網民大讚：「舒淇實在保養得太好！」「兩個人根本同齡！」「舒淇的膠原蛋白好像更飽滿！」「根本沒有年齡差好嗎！」

舒淇與內地90後女星李沁同場，絲毫看不出年齡差距。（網上圖片）

內地90後女演員李沁，剛踏入散發成熟魅力的年期。（李沁微博圖片）

內地90後女演員李沁，剛踏入散發成熟魅力的年期。（李沁微博圖片）

內地90後女演員李沁，剛踏入散發成熟魅力的年期。（李沁微博圖片）

舒淇近年非常活躍於社交媒體之上，除了分享生活點滴、工作花絮外，亦不時上載到健身室運動的相片，注重運動與身型保養。雖然舒淇早已成為國際華人巨星，但亦不拘泥於形象，偶然突發分享素顏或化妝要訣，讓觀眾一睹真實外貌狀態，足顯對容顏自信！

舒淇偶爾會突發以素顏形象示人！（甲上娛樂FB圖片）

舒淇偶爾會突發以素顏形象示人！（甲上娛樂FB圖片）

舒淇偶爾會突發以妝前保養或素顏形象示人！（舒淇IG圖片）

舒淇偶爾會突發以素顏形象示人！（舒淇IG圖片）

舒淇不時在社交媒體上分享運動健身的相片。（舒淇IG圖片）