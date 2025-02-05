林盛斌Bob初見大女男友成個人㷫晒　特別叮囑入房玩︰記得開門喎

由黑哥姜皓文監製及主演的賀歲片《哈哈哈新年喜戲》，昨晚（4/2）舉行首映禮，一眾演員包括姜皓文、Dada陳靜、李璨琛及阿Bob林盛斌都有出席。Dada在戲中跟黑哥會有火辣演出，不過全程都獲太太殷寧批准，事後更嫌老公演得不及Dada放。



由黑哥姜皓文監製及主演的電影《哈哈哈新年喜戲》舉行首映，戲中演員李璨琛、陳靜及林盛斌都有出席。（葉志明 攝）

日前Bob在社交平台出post，爆16歲大女霏霏新年期間帶男朋友來拜年，今次是阿Bob首次見囡囡男友︰「開心嘅，連我啲朋友見到都話佢幾乖，幾靚仔，仲幾高，我都覺得幾好。佢又好識體面，帶了媽媽親手造的手工果醬來拜年。所以到我個女第二日過去拜年時，我就叫佢帶晒我出嘅撈麵、鮑魚呀過去，連我老婆都話我好畀呢啲嘢人。」

日前Bob在社交平台出post，爆16歲大女霏霏新年期間帶男朋友來拜年。（林盛斌IG圖片）

阿Bob都覺得已經16歲女，拍拖都好正常，不過始終係第一次見囡囡男友，坦言都會緊張大「嗰刻成個人㷫晒，腎上腺素標升。」在旁的李璨琛立即追問︰「有冇由上到下打量下佢，你條𡃁仔！」阿Bob都笑言只是禮貌地交談一下︰「最緊要正正經經，乖乖地，唔好做埋啲古靈精怪嘢，我話你哋去玩啦，最緊要，記得開門喎！」引得全場大笑。

阿Bob笑言有叮囑女兒，最緊要正正經經，乖乖地，同埋入房玩嘅時候，最緊要開門！引得全場大笑。（葉志明 攝）

阿Bob仲反問Dada 16歲時有冇閂門。（葉志明 攝）

同樣有個女的李璨琛，聽完都似有感慨，笑言驚唔到咁多︰「個女幼稚園中班，已經話有幾個男仔鍾意佢，啲男仔坐校車時專登坐埋去，又拖阿女隻手，有日又話個男仔專登坐佢後面，踢佢張凳引佢注意，我心諗呢啲計仔我都要小學先識，而家幼稚園已經係咁。」問到琛仔將來個女帶男朋友返屋企，又會點應對。「都係嗰句啦，唔好閂門！」