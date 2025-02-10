美籍香港笑匠曬成龍合照　網民蜂擁留言：嗱嗱淋搵碌柚葉洗晒全身

美籍香港棟篤笑匠Jimmy O. Yang（歐陽萬成）近年從舞臺跨界影視圈，先後主演《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）及《內景唐人街》（Interior Chinatown）等電影及電視劇，在美國知度名飆升之餘，更逆向反攻華語市場。日前，Jimmy於社交媒體上分享一張與成龍的合照，更欣喜地表示：「My Hero成龍」似乎能夠與偶像親身見面，非常興奮！

美籍香港笑匠Jimmy O.Yang在社交媒體分享與成龍的合照。（Jimmy O.Yang IG圖片）

Jimmy O.Yang於《我的超豪男友》飾演家族中的有錢少爺，表現相當精彩！（《我的超豪男友》電影劇照）

Jimmy O.Yang於《我的超豪男友》飾演家族中的有錢少爺，表現相當精彩！（《我的超豪男友》電影劇照）

Jimmy O.Yang早前亦主演電視劇《內景唐人街》，飾演劇集男主角。（《內景唐人街》劇集劇照）

在Jimmy O.Yang分享與成龍合照後，大批香港及海外網民湧入照片下留言，對Jimmy視成龍為心目中的英雄意見兩極。有來自墨西哥的網民留言表示：「為你們兩人感到自豪！」亦有網民表示：「喜歡你在《內景唐人街》（Interior Chinatown）裡的表演！」「Jackie同Jimmy好正！」對Jimmy的作品表示肯定之餘，對他在娛圈地位終於能攀升至與成龍見面感到高興。

有網民留言表示喜歡Jimmy O.Yang與成龍。（Jimmy O.Yang FB截圖）

有網民表示喜歡Jimmy O.Yang於《內景唐人街》的演出。（Jimmy O.Yang FB截圖）

然而大量香港網民在Jimmy O.Yang的相片下留言，笑言：「Jimmy你唔係唔知個都市傳說呀？」「你難道不知道他有異能的嗎……」至於網民口中的都市傳說，則有其他網民表示：「都市傳說話：同親成龍影相都行衰運！good luck bro」雖然都市傳說說法未有憑證，然而不少網民亦湧躍留言，笑言：「嗱嗱淋搵碌柚葉洗哂全身……」「太遲喇，詛咒已經降臨」「可能已經太遲，已經握手了」「神秘的東方力量！」似乎對Jimmy分享合照的選擇大有保留。

有網民笑言Jimmy O.Yang要用碌柚葉沖涼。（Jimmy O.Yang FB截圖）