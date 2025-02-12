《猴》改編史提芬京短篇小說　玩具膠猴一擊鼓變死神來了

超自然恐怖喜劇《猴》（The Monkey），改編自恐怖大師史提芬京1980 年短篇小說，由「荷里活鬼王」溫子仁監製，並由新晉恐怖片導演，《長腿》（Longlegs）導演奧斯查堅斯（Osgood Perkins）執導和編劇。這史無前例恐怖鐵三角將可愛上鏈馬騮玩具變成瘋狂死神，糾纏一對孖生兄弟。只要馬騮手上的鼓棍一揮，就會發生難以預料的駭人事故，讓人慘死當場。

只要呢隻膠猴一擊鼓，就有意想不到的血案發生。（《猴》預告截圖）

為對付呢隻可怕的玩具猴，求神問卜乜都要。（《猴》劇照）

《猴》早前於美國舉行試映會，獲當地影評人好評，爛番茄網最高更衝上92分。電影獲大讚具瘋狂娛樂性，沒有多餘的枝節，是近年小說改編電影少見佳作。戲中瘋狂又超現實的血腥場面層出不窮，令電影有力成為恐怖喜劇經典。電影將於3月上映，觀眾不容錯過！

電影雖驚慄為主，但不乏搞笑情節。（《猴》預告截圖）

只要玩具膠猴一擊鼓，必見血。（《猴》預告截圖）

故事講孖生兄弟哈爾和比爾（迪奧占士 分飾）的父親突然離家出走，音訊全無，二人決定整理父親的「遺物」，意外發現一隻舊玩具膠猴。可是，二人漸漸察覺到猴子伴隨的邪惡詛咒︰每當發條轉動，鼓樂聲響起，身邊親近的人就會發生一連串駭人事故，毫無先兆，當場慘死。為了擺脫這場噩夢，兄弟兩人決定摧毀猴子並投井丟棄，之後各自過上新的生活。25年平靜過去了，離奇死亡事故卻又再重現。二人懷疑猴子已重返人世，於是兄弟被迫聯手對抗詛咒，再度踏上一場瘋狂又超現實的死亡之旅。

各人死狀恐怖。（《猴》預告截圖）