【自由行】導演應亮給港人的訊息　：堅持做正義的事就是香港精神

中國獨立電影導演應亮在2012年時，因其電影《我還有話要說》損害了國家形象，而遭中國政府通緝而流亡香港。相隔六年後，應導帶來其半自傳新作品《自由行》。 攝：梁碧玲

楊樞因拍攝《孤僻者的母親》而滯留香港，最終要到台灣才能與母親短聚。（劇照）

《自由行》創作理念由來

《自由行》講述女導演楊樞因拍攝《孤僻者的母親》，遭中國政府盯上，令她被逼滯留香港。由於楊母癌症復發，她希望在動手術前與女兒及孫子見面，於是這趟非一般的台灣自由行應運而生。應導指出，最初寫這劇本的動機是想跟他的孩子對話：「我和他都經歷過『自由行』，等他有溝通能力的時候，就可成為大開話題的契機。」惟他特別指出，溝通的大前提是他的孩子也希望了解更多。假若這天真的降臨，他續指出「坦白溝通是必要的。」可是，在中國根本上一代不會跟下一代談及他們的歷史：「我很少跟我的父母、爺爺及奶奶，談及家族歷史。其實所有的中國人都一樣，因為恐懼，因為不安全。」故他希望能透過《自由行》，讓他的孩子了解到他創作電影的意思。

他續指出，當每個中國家庭都能坦白溝通，每個人往前推兩三代人，不難發現，當時大家所面對的困難都是一樣。對於戲中楊樞的家庭的背景，應導指出，在寫作的時候已經非常清楚，並表示部份電影的故事是來自他自身的經歷：「我自己的家庭背景有類似，我身邊的朋友也有類似的。」惟戲中指楊樞到台灣跟其母親團聚，在現實生活中，應導卻仍未能與父母見面：「我們在台灣見面的是我太太的家人，到現在為止，我還沒有跟我父母見過面。」

應導至今仍未能與父母見面，在現實生活中，他們在台灣見面的是他太太的家人。（梁碧玲 攝）

中國網民狂插《自由行》

雖然《自由行》在紐約上映時獲得好評，但當應亮去內地影評網站看時，結果卻令他非常驚訝；「有評論指這個導演一直在控訴，電影每一秒及每一格，都充滿了仇恨；電影的故事及人物都不是真；也有人從電影的角度評論，指編劇很差。」惟他解釋：「把陳慧拉進來擔任編劇，就是不想把電影拍成一個只是很情緒化及很悲痛的（故事）。」或者最令應導失望的是，這些所謂的內地網民，應亮猜測根本他們都不是在內地生活，因為電影根本不會在中國上映；可是，他們生活在中國以外，享受着自由的同時，卻批評別人。但相信應亮已經習以為常，他在受訪當日，輕描淡寫地回應。

楊樞留給母親的難題，令楊母不得以用自己的方法解決，這也是楊樞一直以來最討厭的生存方法。（劇照）

楊樞母親：「你真當自己是香港人嗎？」

旁觀者清，在編劇陳慧的協助，應導更有效地觀眾溝通：「我很多經歷跟楊導演是對應的，這些都需要陳慧把他們指出來。」當時有一場戲講述母女在酒店房間會面，當時兩人還沒有說法，中國導遊就來了，並以告誡的語氣提醒他們別出錯。當楊樞想出口反駁的時候，卻遭母親阻止。待導遊離去，楊母質問女兒：「你真當自己是香港人嗎？」應亮也對這句對白有深刻體會，他續表示，楊樞生氣的不是中國導遊，而是她媽媽的略帶世故的處理方法：「楊樞就是討厭，因為很中國」惟楊樞在中國以外，她留給媽媽的難題更大，而承受這些困難的卻只有媽媽一人。然而，應導並沒有批評兩代人的處理手法：「電影並沒有作兩代人的批評，我也不覺得這只是兩代人。在我看來，中國人其實都是一代人，所有事你不得不委曲求全。」而事實上，應導表示很多時候都會以為自己就是香港人，因為從價值觀及是非對錯的角度來看，都較貼心香港人，就這樣，這與陳慧討論時，這句台詞便出來了。

另外，當《自由行》寫到最後一稿時，陳慧問應亮：「其實楊素最想要的是什麼？」當時應亮也呆了，畢竟他太過熟悉故事人物。於是陳慧叫他去看王丹寫的《我異鄉人的身份逐漸清晰》。應亮讀了，也拿部份給演員讀，最終恍然大悟：「自由是我們的國家。」，他續解釋指，這不是單純從你屬於哪裏出發，而是當你與該地方擁有更多共同的價值，那裏就是你的家。

應亮指希望透過《自由行》，能成為他與孩子談及家族歷史的契機。（梁碧玲 攝）

《自由行》給香港人的兩大重要啟示

應亮指《自由行》給香港觀眾有兩大訊息，第一，楊樞丈夫這角色，是一個香港故事。雖然香港從來都不甚顯眼，但他默默、單純且簡單地做一些他認為對的事：「這丈夫這五年來，在中港兩地跑動，然後做一些看不到的事情。這個在他角度來說是應該及正義的事。如果沒有他，可能自由行就不成事。」惟他的優勢慢慢失去，這種優勢失去是每個人都知道。在電影結尾部份，他猶豫是不是要回中國幫他的岳母，因為他需要承受巨大的風險，但他永遠是堅持，這代表香港特徵或精神之一：「縱使這個人物也非常累，但他非常好，他甘願放棄他自己的理益，為別人做事。」

在中國生小孩，應亮指「多一個孩子，就等於多一個奴隸」。（梁碧玲 攝）

如今，應亮在香港算是落地生根，有了孩子：「我跟我太太在中國生活的時候沒有想要孩子，因為多一個孩子，多一個奴隸吧。但到了香港，那時候還有信心，而環境也相對有選擇。」可是現在看起來，開始有問題出現：「我把自己的孩子看成下一代的其中一個，下一代情況是不好的，因為香港每天都變得不好，這種不好的情況是從每天的壞消息看出來的。」