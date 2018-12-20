由韋家輝導演執導的電影《神探大戰》昨日（20日）舉行煞科宴，劉青雲、蔡卓妍（阿Sa）及林峯等一眾演員均有出席。《神探大戰》與10年前的《神探》名字相當接近，難免會令人覺得是《神探》的續集。導演多次強調是完全不一樣的故事，而「神探」兩個字在兩部戲中亦代表不同的意思：「戲裏面有一班神探，而神探唔係代表警察，而係代表去殺人嘅人。」暗示了這部戲有一大部分的警察都會是反派，將會於正派警察展開大戰。

韋家輝導演首次與林峯合作對他十分滿意，他表示創作角色是就馬上想起他，希望這個角色可以交給一個正氣的演員做出巨大反差的感覺。（梁碧玲攝）

壞人源於好人太縱容

雖然韋Sir的新作要等一段時間才看到，但最近深夜熱播的《義不容情》，亦令不少後生仔驚嘆為何30年前的劇集會有如此張力，討論熱烈程度比起台慶劇更加犀利，尤其劇集去到尾段，丁有康（温兆倫飾）奸到出汁，看得觀眾咬牙切齒，究竟這角色當時是怎樣設計出來的？他說：「我睇返我以前的作品，好多時正邪對決係一個好重要的課題，當時《義不容情》有一個概念就係，好正派，正派到近乎一個迂腐的丁有健（黃日華飾），我需要一個相反，因為佢好縱容，太好人，跟住就會衍生由一個本來可能冇咁壞，本身可能係一個可造之材，大好青年，然後變咗一個好壞嘅人，呢個係我一個主題嚟。 嗰時溫兆倫都好少做反派，佢做《城市故事》呀，都係靚仔、乖乖仔咁，我會覺得佢其實都做到令人恨之入骨嘅角色。我好怕揾一個人做反派，但做到擠眉弄眼，其實唔需要，好多時人世間見到嘅壞壞哋嘅人，嗰樣係好嘅，係正人君子，但佢嘅行為係邪惡嘅。」

韋導演表示在《義不容情》設計「幸運星」這個橋段是想要展示關懷和關心，而當時靈感來自於編劇組的一個女職員的真實經歷。（梁碧玲攝）

幸運星情節由身邊編劇啟發

除了丁有康外，幸運星亦是《義不容情》一個簽名式的情節，原來這個橋段源於韋家輝那一作品《流氓大亨》。「《流氓大亨》我入面好喜歡一個小節，有個音樂盒，有個小天鵝，有個水晶喺到轉⋯⋯亦有齊瓦哥醫生音樂喺到，出嚟之後我自己好鍾意，去到《義不容情》我需要一啲嘢去代表關懷，我就諗有啲乜嘢可以擺落嗰戲到呢？當時我編劇組有個女仔，我最鍾意訪問身邊嘅人，嗰女仔話佢家姐被佢姐夫追到，就係因為佢姐夫摺咗啲咁嘅嘢（幸運星），我覺得呢啲都幾有趣喎，我就擺咗落去。」

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導演說拍攝《神探大戰》已經用了70多天時間拍攝，拍攝電視劇的話自己的體力一定會更吃不消。（梁碧玲攝）

體力應付唔到拍劇

韋家輝導演自從轉戰電影後甚少參與電視劇，曾否「技癢」過想再次拍電視劇？「年紀大唔太適合！我拍電視劇成日要好大體能，拍《大時代》嗰年我基本上不眠不休，當年我仲係20幾歲！我懷疑而家50之後，仲有冇咁嘅體力去拍呢？因為電視劇篇幅太長，（而家網劇會短啲，用電影手法會唔會好啲？）電影手法仲死，我拍《神探大戰》拍咗七十幾日，我覺得唔係篇幅長短問題，電影都係兩個鐘啫，而係你嘅創作方法同工作方法，我係諗到就去拍，就會令你冇辦法去休息，拍嘅嘢嘅時候就係一個作戰狀態。」