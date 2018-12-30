2018年12月30日是香港巨星梅艷芳逝世15週年，1993年她跟張曼玉、楊紫瓊、劉松仁、黃秋生和姜皓文等人合拍杜琪峯首套科幻動作電影《東方三俠》，今年也是該片上映25週年。戲中梅姐除擔任主角之外，更有獻聲唱出插曲《女人心》，此曲唱出一份磅礡，聽出女人的一股強勢，順利贏得當年的香港電影金獎曲最佳電影歌曲，亦是梅姐第三度奪得此獎，至今仍是紀錄保持者。

梅姐、張曼玉和楊紫瓊在《東方三俠》中扮演超級英雄！（網上圖片）

東東（梅艷芳 飾）是劉Sir（劉松仁 飾）的太太，以一身好武功行俠仗義，暗助老公破案，是位女飛俠。而《女人心》正是講述即使一名硬朗的女飛俠都「始終不過是個人」，人前是位超級英雄，站在世人的跟前，但其實當中的苦只有自己知，就如歌詞中所寫「誰自願獨立於天地，痛了也讓人看，你我卻須要在人前被仰望」，不過柔情似水的她內心深處其實也只想做個小女人「看著眼前人睡了，和幸福多接近，等了多年這角色，做你的女人」，歌詞寫出了女強人的無奈和真心所盼。

《胭脂扣》是梅姐和哥哥張國榮最經典的作品。（網上圖片）

雖然《東方三俠》在當年的反應一般，不過《女人心》則為梅姐帶來了1994年香港電影金像獎「最佳電影歌曲」的獎項，而梅姐至今仍是屆年來獲得最多「最佳電影歌曲」歌者之一，總共3次，其餘兩首分別為第8屆香港電影金像獎同名主題曲《胭脂扣》，第10屆香港電影金像獎最佳電影歌曲《雙鐲》的《似是故人來》。而多年來，另一位能跟梅姐打成平手的則是來自台灣的蘇芮。她先以《搭錯車》中的《酒干倘賣無》榮獲1983年第3屆《香港電影金像獎》最佳電影歌曲、《龍的心》中的《誰可相依》榮獲1985年第5屆最佳電影歌曲，最後還有《群龍戲鳳》中的《憑著愛》榮獲1989年第9屆《香港電影金像獎》最佳電影歌曲。