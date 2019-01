【泰國Marvel體驗館】10億泰銖興建開業半年就執笠　粉絲轉戰釜山

2018年6月29日正式開幕的泰國曼谷英雄體驗館The Marvel Experience Thailand(中文官方名為泰國漫威基地)開幕僅半年,泰國方面於本月21日在官方Facebook上宣佈「任務快將完成」,感謝一眾神盾局的特攻曾來跟Marvel英雄共同抗敵,保護地球,而泰國Marvel體驗館只會營運到1月29日。

泰國Marvel體驗館開業僅半年宣佈任務完成,只會運作最後6日。(網上圖片)

當初Marvel迷萬眾期待體驗館的開幕,不過看來Marvel在泰國並不如理想中具影響力,官方最終宣布泰國Marvel體驗館只會營運到1月29日,最後入場時間為晚上6時正,同時更指「The new ultimate fun for everyone will arrive soon」(將會有更有趣的遊戲來臨),不知未來會用哪種主題來取代Marvel體驗館呢?

泰國The Marvel Experience官方於Facebook上發表聲明。(網上截圖)

另外,官方指要是顧客購買了2019年3月31日才到期的套票的話,同樣可在2019年1月29日晚上6時正前使用,或是可在2019年1月30日至2019年3月31日期間於網上或現場退款,而免費的套票則不適用。

不知這1:1 Iron Man模型又會運回何處呢?

當初疑花10億泰銖(約$2億3000萬港元)興建的Marvel體驗館,入場費只收1500泰銖(約$375港元),一直以來從數年前宣布籌備到真的動工都大受Marvel迷注目,規模堪稱超越美國本土場館的The Marvel Experience,可惜最終佔地足有2個足球場大小的Marvel體驗館,即使有齊最先進的互動多媒體技術,包括全亞洲最大的360度圓形天幕館、4D動感飛船以及1:1 Iron Man模型都未能吸引Marvel迷大大支持。而未能趕及1月尾到泰國Marvel體驗館的Marvel迷,或可考慮到釜山Marvel體驗館,而且釜山的門票比起泰國更便宜,星期一至五成人收費為 44,000 韓圜(約 308 港元),星期六、日及假期,成人收費為 50,000 韓圜(約 350 港元)。

來不及去泰國Marvel體驗館的Marvel迷或可考慮到釜山Marvel體驗館!(網上圖片)