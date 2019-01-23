【泰國Marvel體驗館】10億泰銖興建開業半年就執笠　粉絲轉戰釜山

2018年6月29日正式開幕的泰國曼谷英雄體驗館The Marvel Experience Thailand（中文官方名為泰國漫威基地）開幕僅半年，泰國方面於本月21日在官方Facebook上宣佈「任務快將完成」，感謝一眾神盾局的特攻曾來跟Marvel英雄共同抗敵，保護地球，而泰國Marvel體驗館只會營運到1月29日。

泰國Marvel體驗館開業僅半年宣佈任務完成，只會運作最後6日。（網上圖片）

當初Marvel迷萬眾期待體驗館的開幕，不過看來Marvel在泰國並不如理想中具影響力，官方最終宣布泰國Marvel體驗館只會營運到1月29日，最後入場時間為晚上6時正，同時更指「The new ultimate fun for everyone will arrive soon」（將會有更有趣的遊戲來臨），不知未來會用哪種主題來取代Marvel體驗館呢？

泰國The Marvel Experience官方於Facebook上發表聲明。（網上截圖）

另外，官方指要是顧客購買了2019年3月31日才到期的套票的話，同樣可在2019年1月29日晚上6時正前使用，或是可在2019年1月30日至2019年3月31日期間於網上或現場退款，而免費的套票則不適用。

不知這1：1 Iron Man模型又會運回何處呢？

當初疑花10億泰銖（約$2億3000萬港元）興建的Marvel體驗館，入場費只收1500泰銖（約$375港元），一直以來從數年前宣布籌備到真的動工都大受Marvel迷注目，規模堪稱超越美國本土場館的The Marvel Experience，可惜最終佔地足有2個足球場大小的Marvel體驗館，即使有齊最先進的互動多媒體技術，包括全亞洲最大的360度圓形天幕館、4D動感飛船以及1：1 Iron Man模型都未能吸引Marvel迷大大支持。而未能趕及1月尾到泰國Marvel體驗館的Marvel迷，或可考慮到釜山Marvel體驗館，而且釜山的門票比起泰國更便宜，星期一至五成人收費為 44,000 韓圜（約 308 港元），星期六、日及假期，成人收費為 50,000 韓圜（約 350 港元）。

來不及去泰國Marvel體驗館的Marvel迷或可考慮到釜山Marvel體驗館！（網上圖片）