【空手道】劇照師小雲操刀田蕊妮新專輯相　︰佢好放心交俾我去影

視后田蕊妮（阿田）早前通過個人Instagram公開一張照片，為她的第二張Hi-Fi專輯宣傳，睇相已知阿田今次好大突破，惟一推出即被網民話似樂壇天后容祖兒2009年舉辦的StarLight演唱會海報，不過她指全個唱片封套都是由自己構思，近日阿田再有突破，公開一組「全裸照片」，只用手、腳和黑布遮住重要部位，大曬長腿！

阿田全裸上陣，認真勁大突破！（網上圖片）

40歲的禮物

阿田早前主持《女人四十》大受歡迎，她自己也有提及：「40歲有好強烈的感覺，人需要年月去累積智慧同經驗，身上亦有多層盔甲，所以40歲後好想打破他們，用最真實的自己面對所有事。」由此出現了多張阿田的大突破照片！

阿田講到今次為她拍攝的攝影師，正是為《空手道》影劇照和海報的攝影師小雲，更是老公杜汶澤大力推薦的人選，兩人同是女生又熟絡，最主要的是阿田十分信任小雲，令到拍攝時氣氛舒服，阿田更自爆期間沒有做安全措施！

阿田今次專輯相就由《空手道》劇照攝影師小雲操刀。（網上圖片）

今日《香港01》記者問及小雲有關拍攝海報的事時，她表示：「其實成個構思都係杜太諗嘅，佢大概同我講咗想要啲咩，我再去諗燈光等等嘅嘢，其實佢同我講呢件事嘅時候，話好想喺40歲送一份好好嘅禮物俾自己，同時都係一個記錄，始終係40歲有一個咁嘅身型真係好唔簡單，當然知道佢好努力操Fit自己，金粉呢個部份都係佢同化妝師諗出嚟，當時都好快就夾好整個造型。」

小雲指見到阿田完美的身型後，完全無擔心過任何後製工作。（網上圖片）

要跟不同單位合作

由於小雲上次擔任《空手道》攝影師，當問到她拍攝專輯跟同劇照有何分別時，她回應：「最大唔同係影專輯要同一時間同髮型師、化妝師同埋設計師等等配合，而主要部分都係在於要知道隻碟要用幾多相，全部相都係要用成個身體部份，定係會將焦點放係身體上嘅線條等等，譬如會出7至8張相嘅話，但無可能全部都好一樣，都要放唔同嘅位置出嚟。」

小雲表示化妝當日足足花了4小時，阿田就企足成個過過程，所以只希望大家合力快手以最短時間完成。（網上圖片）

行出嚟已經係我哋最想要嘅嘢

眾人皆知阿田係視后級人馬，不過問到小雲在拍攝時有沒有特別給予一些指令或是要求時，她大讚阿田有自信：「其實無點俾指引，因為佢行出嚟成個身體、成個自信已經係我哋最想要嘅嘢，而且現場只係得女仔，我哋都熟，大家有講有笑，主要幫佢睇有無走光位。雖然當日化妝化咗成4個鐘，中間又要貼啲貼紙去佢個身到，中間嘅時間大家都好忙，只希望儘快完成個妝，加上大家相處得好好，完全無尷尬。大家都集中喺點擺個甫士可以就到顯出最靚線條，身上嘅金粉點樣可以食到啲光顯出最靚部份。」

小雲除了大讚阿田自信爆棚之外，對她的身型同樣讚不絕口：「佢身型最正係在於，攝影師見到一個咁完全準備好晒嘅身型一定係最開心，因為已經係一個最完美嘅狀態，唔需要喺後製到擔心太多，完全唔驚嗰啲『會唔會影到好肥』，因為我哋喺拍攝期間發覺如果再執有機會變得太誇張，好似條腰再執就會變咗廿吋腰，就好似好唔合理咁，根本喺後製時係無執過阿田嘅身型。」

小雲表示今次合作是大家的心血，希望大家喜歡。