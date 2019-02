希特拉二創片成經典　Bruno Ganz無懼家人反對靠賣麵包圓演員夢

曾在《希特拉的最後12夜》(Downfall)中飾演希特拉的瑞士老牌影星Bruno Ganz在瑞士時間周五,在蘇黎世的寓所因癌病逝世,享年77歲。 Bruno Ganz在德語電影圈享負盛名,而他生前亦有參演英語電影製作,當中包括由丹素華盛頓及梅麗史翠普主演的《洗腦密令》(The Manchurian Candidate)及由琦溫斯莉主演的《讀愛》(The Reader)。然而他為人熟悉的角色必定是在《希特拉的最後12夜》中飾演希特拉,而戲中一幕更成為香港網民的經典惡搞材料。

電影《希特拉的最後12夜》這幕「元首的憤怒」,被不少網民用來二次創作,當中包括香港人。(《希特拉的最後12夜》劇照)

1941年出生的Bruno Ganz,童年時在蘇黎世成長,他一早已下定決心以演藝為其終生事業。可是在藍領家庭長大的Bruno Ganz,在選定成為演員後,其家人難以理解他的選擇。奈何Bruno Ganz卻一心一意為演藝事業付出,當時甚至退出傳統學校,改上演藝學校,並透過賣麵包儲學費。

終於,在1960年,只有19歲的他獲得參演機會,在《The Man in the Black Derby》客串飾演酒店員工;翌年,他踏足舞台劇,之後兩年一直在劇場打滾。在1962年,他再獲得參演電影機會,可惜仍舊沒有大發揮。直到1979年,與Klaus Kinski及Isabelle Adjani搭檔合演《吸血殭屍》(Nosferatu the Vampyre),電影叫好叫座,有指在西德的入場人數高達一百萬人,而在意大利的票房達到5千3百八十萬里拉(約25萬港元)。而在1987年,他演出由德國名導演Wim Wenders執導的《柏林蒼穹下》(Wings of Desire),而Wim Wenders憑《柏林蒼穹下》奪得第41屆康城影展最佳導演獎。

Bruno Ganz參演德國著名導演Wim Wenders執導的《柏林蒼穹下》。(《柏林蒼穹下》劇照)

「希特拉」形象深入人心,原來Bruno Ganz共花了4個月時間準備。(《希特拉的最後12夜》劇照)

從影近60年的Bruno Ganz,曾與不同著名導演合作。其代表作之一必定要數《希特拉的最後12夜》。他在戲中飾演希特拉,憑藉細膩演繹希特拉喜怒無常的情感而為人所讚譽,還令電影入圍角逐第77屆奧斯卡最佳外語片,雖然最終輸給西班牙片《情流心海》(The Sea Inside),但電影在好評加持下,全球票房大收逾9千萬美元(約7億港元)。

而電影「元首的憤怒」(Hitler Rants)這一幕,還成為網絡經典,被不少網民用作二次創作。電影講述希特拉得知施坦因納將軍因沒有按照他的命令發動進攻,而對將領大發雷霆。可是,他隨後卻承認過失,聲嘶力竭的形象為觀眾留下了深刻印象。而遠在香港也有二次創作這一幕,當中包括盲搶鹽事件、不能取消有線電視帳戶等。

Bruno Ganz在瑞士時間周五與世長辭,享年77歲。(網上圖片)

在2005年,Bruno Ganz接受《衛報》訪問時曾表示,他為演希特拉這角色共花了4個月時間準備,當中包括研究歷史檔案,如秘密錄製的希特拉影像,並長時間觀察柏金遜患者,因為他相信希特拉晚年也患有柏金遜。他曾指出,由於他是瑞士人,所以在飾演希特拉時,包袱相對較少。

影響著整個德國電影圈的Bruno Ganz,是Iffland戒指(Iffland-Ring)的持有人。而Iffland戒指是鑲有鑽石的戒指,上面印有August Wilhelm Iffland的照片,他是18世紀末至19世紀初德國著名演員、戲劇家兼戲劇導演。而持有Iffland-Ring者,被認為是「德語演藝界中最重要及最有價值的演員」,而戒指持有人憑個人意志傳給另一人,但目前還未清楚Bruno Ganz打算把這戒指傳給誰人。