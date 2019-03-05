Luke Perry突離世《河谷鎮》暫時停拍　劇組發悼文：深感悲傷！

在90年代美國青春校園劇《Beverly Hills, 90210》中飾演叛逆男孩Dylan的Luke Perry在美國時間周一猝然離世，終年52歲。由《Beverly Hills, 90210》第一季便跟他合作的多位好友，如Ian Ziering、Jennie Garth及Gabrielle Carteris紛紛向這位老朋友作最後致敬。 據了解，由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導；畢彼特（Brad Pitt）及里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等主演的新電影《荷里活殺人事件》（Once Upon a Time in Hollywood）將成為Luke Perry的最後作品。

90年代美國青春校園劇《Beverly Hills, 90210》風靡不少人，而戲中主角Luke Perry、Jason Priestley、Shannen Doherty及Jennie Garth成為大家當時的偶像。（劇照）

在Luke Perry因中風後離世的消息傳出後，跟他在《Beverly Hills, 90210》合作共8季的Ian Ziering在Twitter去這位昔日老朋友作最後懷念，他在帖文寫出：「親愛的Luke，我將永遠停留在過去30年我們共享的美好回憶中。」而Ian Ziering是其中一位拍畢《Beverly Hills, 90210》十季的演員。

Luke Perry離世 群星齊發文悼念

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Ian Ziering及Luke Perry在《Beverly Hills, 90210》合作共8季。（Getty Images）

而另一與Luke Perry在《Beverly Hills, 90210》合作共8季的Jennie Garth表達哀悼：「我的心徹底碎了，他對很多人意味著很多，他是一個非常特別的人。我與他的家人及所有愛他的人同感悲傷。他的離世是重大的損失。」

與Luke Perry在《Beverly Hills, 90210》合作共8季的Jennie Garth也在網上時表達哀悼。（劇照）

據外國傳媒《Entertainment Weekly》證實，《荷里活殺人事件》已經完成所有拍攝工作，這意味著飾演Scott Lancer的Luke Perry也完成了其工作，同時《荷里活殺人事件》也將成為他的遺作。然而，Luke Perry角色的名字很有趣，因為Scott Lancer是當時美劇《Lancer》的主角之一，並由Wayne Maunder飾演，該系列由1968年至1970年在CBS上播映，恰好正是《荷里活殺人事件》發生的時間。而在《荷里活殺人事件》中曾與Luke Perry合作的里安納度狄卡比奧也在網上向這位老友作最後致意：「Luke Perry是一位善良及非常有才華的演員，很榮幸能夠和他一起工作，並為他及其家人禱告。」

Luke Perry有份演出的美劇《河谷鎮》，據了解，目前將暫停拍攝。（劇照）

而Luke Perry近期也有份演出美劇《河谷鎮》（Riverdale），而他離世的消息傳出後，劇組宣布暫停拍攝，好讓演員及工作人​​員能向Luke Perry作最後致意，《河谷鎮》團隊也發文悼念：「我們對於Luke Perry的離世深感悲傷。」