【牛津解密．影評】文戲也冇悶場！　字典編成藏可歌可泣愛情故事

由金滿貫影帝坐鎮的《牛津解密》除了揭開神秘編纂牛津字典的一段封存史外,更隱藏着一段可歌可泣的愛情故事,等待觀眾揭開。

「If Love,Then What?」

一邊想如何寫這篇影評時,這句對白便在腦海浮現。片如其名。電影是說史上第一部牛津字典編成的故事,但令人連連意外,驚喜處處。電影開首便一陣錯愕,鏡頭突然追住一個拿着槍的男人一邊喃喃自語,一邊追住一個人不斷開槍要殺死他,而背景有另一個人聲在旁白一邊解釋眼前的瘋子原來是個醫生,場景一下轉了在法庭,他被判入精神病院,案件列為誤殺。這裏大概5至6分鐘,之後場景又換到一間學校入面,透過一場簡單的學生比賽,介紹將會擔任牛津字典總編輯的主角和其家人,亦正式進入劇情。

在1872年,牛津字典已經像維基一樣公開給全部懂英文的人參與編輯。(電影《牛津解密》劇照)

首先讓人難以估計的是原來當年(1872年)《Oxford English Dictionary》已經像維基百科一樣公開給全部懂英文的人參與編輯,亦難以估計完成第一版字典都要七十年(故事在1872為起點,但字典最早在1857年開始構思彙編,即1927年才完成)。就因為這樣公開,這部牛津字典的故事才和電影開首一個瘋子拉上關係。事實上電影是改編自一本叫《天才、瘋子、大字典家》的枕頭書,電影原名亦叫《The Professor and the Madman》,講的就是七十年的編輯史中一段比較有趣的故事。

由Sean Justin Penn飾演的瘋子是現今唯一一位在世的「金滿貫」影帝。(電影《牛津解密》劇照)

那個瘋子由辛.潘(Sean Justin Penn)飾演,你認識他嗎?我不認識,於是Google搜尋,原來他已經做過兩屆奧斯卡影帝,而且還是現今唯一一位在世的「金滿貫」(康城、威尼斯、柏林、奧斯卡)影帝!另一位男主角就由米路.吉遜(Mel Gibson)飾演,這位就不用介紹了。導演是法哈德.薩菲尼亞(Farhad Safinia),他是個伊朗人。在07年執導過一套電影叫《亞波卡獵逃》(Apocalypto),非常好看,我一定會再看一次。導演和演員方面更是首次合作。

而內容方面,既然是講編字典的,那麼跟文章開首句對白有什麼關係?莫非他們是「Hehe」?不是,記不記得有個瘋子在電影開首槍殺了一個男人。其實那個被槍殺的男人有一個老婆和7個仔女要養,但現在因為這個瘋子,令他的家庭沒有了支柱,餘下他老婆獨力照顧家庭。這句對白就是被槍殺男人的老婆說的。由於真的不想透露劇情(因為劇情真是太好看,全文戲但仍拍到緊張感,節奏拿捏得非常準確,情感的高低潮鋪排有序,單論劇本已經高手作品),所以就暫不透露這句對白問的對象是誰,但回答的人非常慘,因為每人都知道如果愛了之後,都必先遭遇一個經過和結果就是傷心。但試問如果是一個對愛充滿期盼的人問你,難道你又捨得在這個時候這樣回答嗎?你又怎樣帶到,談一部字典編成的電影,入面會藏有一段入心入肺,可歌可泣的愛情故事。不過電影最後是令人釋懷的,完場之後我亦知道了答案。

全文戲但仍拍到緊張感,節奏拿捏得非常準確,情感的高低潮鋪排有序,單論劇本已經高手作品。(電影《牛津解密》劇照)

「If Love,Then What?」

If Love, then hurt. And If Hurt,Then Love.

(醫生全名William Chester Minor(1872-1910),另一位James Murray(1837-1915))

內容提供:謝信

