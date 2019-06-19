【牛津解密．影評】文戲也冇悶場！　字典編成藏可歌可泣愛情故事

由金滿貫影帝坐鎮的《牛津解密》除了揭開神秘編纂牛津字典的一段封存史外，更隱藏着一段可歌可泣的愛情故事，等待觀眾揭開。

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「If Love,Then What?」

一邊想如何寫這篇影評時，這句對白便在腦海浮現。片如其名。電影是說史上第一部牛津字典編成的故事，但令人連連意外，驚喜處處。電影開首便一陣錯愕，鏡頭突然追住一個拿着槍的男人一邊喃喃自語，一邊追住一個人不斷開槍要殺死他，而背景有另一個人聲在旁白一邊解釋眼前的瘋子原來是個醫生，場景一下轉了在法庭，他被判入精神病院，案件列為誤殺。這裏大概5至6分鐘，之後場景又換到一間學校入面，透過一場簡單的學生比賽，介紹將會擔任牛津字典總編輯的主角和其家人，亦正式進入劇情。

在1872年，牛津字典已經像維基一樣公開給全部懂英文的人參與編輯。（電影《牛津解密》劇照）

首先讓人難以估計的是原來當年（1872年）《Oxford English Dictionary》已經像維基百科一樣公開給全部懂英文的人參與編輯，亦難以估計完成第一版字典都要七十年（故事在1872為起點，但字典最早在1857年開始構思彙編，即1927年才完成）。就因為這樣公開，這部牛津字典的故事才和電影開首一個瘋子拉上關係。事實上電影是改編自一本叫《天才、瘋子、大字典家》的枕頭書，電影原名亦叫《The Professor and the Madman》，講的就是七十年的編輯史中一段比較有趣的故事。

由Sean Justin Penn飾演的瘋子是現今唯一一位在世的「金滿貫」影帝。（電影《牛津解密》劇照）

那個瘋子由辛．潘（Sean Justin Penn）飾演，你認識他嗎？我不認識，於是Google搜尋，原來他已經做過兩屆奧斯卡影帝，而且還是現今唯一一位在世的「金滿貫」（康城、威尼斯、柏林、奧斯卡）影帝！另一位男主角就由米路．吉遜（Mel Gibson）飾演，這位就不用介紹了。導演是法哈德．薩菲尼亞（Farhad Safinia），他是個伊朗人。在07年執導過一套電影叫《亞波卡獵逃》（Apocalypto），非常好看，我一定會再看一次。導演和演員方面更是首次合作。

而內容方面，既然是講編字典的，那麼跟文章開首句對白有什麼關係？莫非他們是「Hehe」？不是，記不記得有個瘋子在電影開首槍殺了一個男人。其實那個被槍殺的男人有一個老婆和7個仔女要養，但現在因為這個瘋子，令他的家庭沒有了支柱，餘下他老婆獨力照顧家庭。這句對白就是被槍殺男人的老婆說的。由於真的不想透露劇情（因為劇情真是太好看，全文戲但仍拍到緊張感，節奏拿捏得非常準確，情感的高低潮鋪排有序，單論劇本已經高手作品），所以就暫不透露這句對白問的對象是誰，但回答的人非常慘，因為每人都知道如果愛了之後，都必先遭遇一個經過和結果就是傷心。但試問如果是一個對愛充滿期盼的人問你，難道你又捨得在這個時候這樣回答嗎？你又怎樣帶到，談一部字典編成的電影，入面會藏有一段入心入肺，可歌可泣的愛情故事。不過電影最後是令人釋懷的，完場之後我亦知道了答案。

全文戲但仍拍到緊張感，節奏拿捏得非常準確，情感的高低潮鋪排有序，單論劇本已經高手作品。（電影《牛津解密》劇照）

「If Love,Then What?」

If Love, then hurt. And If Hurt,Then Love.

（醫生全名William Chester Minor(1872-1910)，另一位James Murray(1837-1915)）

內容提供：謝信

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【牛津解密】金滿貫影帝坐鎮 揭開神秘封存史​」​】

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