【BTS防彈少年團】第三部電影8月全球上映　力推私下分享感受一幕

韓國超人氣天團BTS防彈少年團7名成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、Suga、V和柾國，近日在首爾舉行一連兩場官方五期會員粉絲見面會「5TH MUSTER MAGIC SHOP」，反應非常熱烈。加上今早有消息指他們的的新專輯《Map of The Soul: Persona》大賣339萬張，再創健力士世界紀錄！嚟緊A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）在8月份更可以睇埋BTS防彈少年團的第三部電影！

《Bring the Soul:The Movie》將於8月7日全球同步上映。（官方海報）

BTS防彈少年團第三部電影《Bring the Soul:The Movie》紀錄下他們在「BTS World Tour：Love Yourself」世界巡迴演唱會的全過程，電影將於8月7日全球同步上映，該電影記錄了他們於2018年從首爾開始到巴黎，巡迴12個城市，舉辦了總共24場演唱會，在結束歐洲巡迴演唱會的第二天，他們圍坐在露天天台上的餐桌，舉行一個小小的慶功宴，分享個人的感受以及鮮為人知的故事，更會講述他們在鏡頭背後私下的本來面貌，以及每次結束表演和去到新城市時的想法等等，相信會看到很多他們平時大男孩的一面！

BTS防彈少年團早前公開5期最新照片。（官方圖片）

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