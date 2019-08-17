【小三妻．影評】情慾場面致失焦　別讓鹽花埋沒電影的用心

最近在香港上映的越南電影《小三妻》（台譯：落紅），起用未成年女演員演繹成人情節而引起爭議，在越南本土僅上映4日便被迫落畫。 然而縱觀整部電影，情慾場面只是調味品，主菜是女性身處封建社會的各種悲哀，導演原想引起觀眾反思，卻讓「鹽花」反客為主，未免對電影本身太不公平。

《小三妻》的情慾場面不但不會令人有瑕想，更令人心酸。（電影劇照）

的確，開場未幾便看到年幼的女主角與丈夫同床的畫面，對觀眾來說著實是一大衝擊，加上細緻地呈現越南本土的初夜習俗，假若導演想引導觀眾投入女主角的第一身感覺，其實是頗成功的。

然而這一波衝擊，不能避免地令觀眾失焦，看著女主角持續穿著暴露、未成年懷孕，甚至與二少奶的禁忌情感，對於未入場已被報導所述的「鹽花」所渲染的觀眾來說，未能將注意力放在其他劇情訊息上，也是情有可原。

大婆、二奶與小三妻，同是天涯淪落人，可以和平共處。（電影劇照）

電影以女主角的視覺去敘述，就如劉姥姥走進大觀園般，各種新奇湧現，這所寬敞的大宅，埋葬了多少女子的理想，幸福奢華背後，是醜陋無比的封建思想與道德枷鎖。大少奶深知年華已去，妒忌丈夫迎娶的女子越來越年輕；沒有誕下男丁的二少奶，抵著閒高閒語過生活；女主角初歸新抱、落地孩兒，最怕她誕下的是女孩兒，以後面對同一命運。

+ 9 + 8 + 7

在19世紀越南重男輕女的社會，女性天生就是不幸，三位少奶面對的固然難受，但比她們更悲慘的，還有年紀老邁的家傭，被迫跟情人割蓆換取溫飽生活，以及那位得不到少爺寵愛，被父親離棄而走上絕路的女孩。她們都沒有犯錯，亦很努力過活，可是現實的不公與不義，讓她們活不下去。

女主角阮芳茶媚拍攝《小三妻》時只得12歲，引起不少爭議。（阮芳茶媚母親Instagram圖片）

看畢全片，還會覺得「鹽花」吸引嗎？絕不，而且是看過一幕後不想再出現下一幕的感覺，也許女主角的真實年齡令觀眾不安，但更不安的是電影呈現的真實狀況，導演以唯美的鏡頭去處理畫面，卻藏不住劇情的黑暗，風光如畫藏著令人心寒的悲涼。