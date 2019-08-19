【小三妻】深度勝過性愛鏡頭的三級電影　封建下情慾自主已是幸福

《小三妻》是三級電影，但性愛場面少又之少，什麼都沒有看到，完全不明白三級的部分去了哪裏。反之，電影有很多充滿象徵意義的符號畫面，如以水流比喻情慾的萌芽和流動，蠶代表女性生命價值的榨取和利用，又窄又長的山洞彷彿是女性的陰道，小船蜿蜒穿過好比重獲新生，展開新生活，諸如此類。我覺得電影的意象用得太直白，直截了當地展現人前，失去了觀眾自行發掘背後意味的趣味性，但整體而言還是值得嘉許，饒有深意。

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電影中，十四歲的少女嫁到大家族作三姨太，當晚獻上寶貴初夜。很多評論都說，初夜狂暴而猛烈，像預言女性的純潔要被奪去；我卻不敢苟同，我倒覺得她挺享受的，加上戲中的老爺，也不是生得猥瑣醜怪，尚算知書達禮，溫文儒雅，我認為這一晚的初夜，反而是少女初次認識自己的身體，探索情慾的序幕。後來，三位姨太閒話家常，分享自己喜歡怎麼樣的性愛，並提醒三姨太要不斷探索，知道自己喜歡什麼，才能做給老爺看。縱然深知母憑子貴的道理，被多番灌輸要為家族添丁，但原來，父權家族的閨房之中，女人也不定需要做被苛索的一方，她可以作主，可以根據自己的愛好，選擇在男人面前盡情流露。

電影中，十四歲的少女（阮芳茶媚 飾）嫁到大家族作三姨太，當晚便獻上寶貴初夜。（《小三妻》劇照）

電影也沒有一味站在女性的角度，在父權制度下，男人為了繼後香燈，可能比女人更少機會探索個人的情慾自主。大兒子與二姨太的私情，及後被安排迎娶素未謀面的女子，他不從，女子於是自殺身亡。她的自殺，可能象徵封建制度下的犧牲品，但也可能因為她的「未被觸碰」（untouched）的處女之身。正如三姨太，正因有了初夜，她才會明白情慾為何物。在初夜被觸碰，等同掀開了情慾的帷幔，擁抱肌膚之親帶來的歡愉；反之，沒被觸碰，沒辦法為自己的情慾做主，也許才是真正的悲劇。

相比起父權的封建制度、女性在舊社會的被壓迫和被貶抑的價值，我認為《小三妻》真正想說的，是情慾自主。這個命題，不禁讓我想起蔡卓妍的《非分熟女》（The Lady Improper）。但兩者始終是兩碼子的事。《非分熟女》卻把本來想說的主題，扭曲得不似人形；《小三妻》的故事不及其 juicy，但處理手法高明多了。

三姨太正因有了初夜，她才會明白情慾為何物。（《小三妻》劇照）

電影還有不少有關情慾的旁枝，如三姨太和二姨太的同性親熱，小女兒剪下長髮，想當男兒身。值得留意的是，是僕人私通苟且，卻被老爺體罰鞭打，以及老女傭訴說的一段沒能開花結果的情史。相比他們被禁止的情慾，姨太們能自由自在地享受性愛，說不定是一種幸福。

最後一幕，三姨太產女，餵乳不成，欲餵飼毒花。她有沒有真的毒死女兒，不得而知，但背後動機，值得深究。個人愚見，她是不欲性愛淪為產子的工具，她要真真正正地享受性愛本身。那不僅是對封建社會的反擊，更是情慾自主的極致境界。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《小三妻》(The Third Wife)｜ 情慾自主的極致境界。」​】

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