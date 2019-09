【奇異博士2】被爆有MCU已逝角色回歸　網民：續集陣容超強大

今年Marvel的超緞大片《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)帶走了兩個初代復仇者的生命,黑寡婦和鐵甲奇俠的犧牲讓大家傷心不已。 而未來MCU到底由誰來擔起大旗?其中最令大家關注之一的作品就要數《奇異博士2》的角色陣容,近日更有多間外媒爆料以下這兩大角色將會回歸。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》時,犧牲個人性命以協助鷹眼獲得靈魂寶石。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

在Marvel電影世界中沒有甚麼不可能的事,第四階段將會在明年開始,接着上映的作品中,有不少早前離世的角色如:黑寡婦、洛基、幻視等,都會在不同的獨立或個人的作品重新現身。再加上,《復仇者聯盟4》帶大家經歷了時空攔劫(Time Heist),讓復仇者成員可以回到過去再次集齊無限聖石,同魁隆鬥多次,所以已逝角色要在作品中再度出現,絕對是沒有難度。

這兩個英雄會係主將

Marvel老闆Kevin Feige早前宣布MCU第四階段的電影大計時,當中由保羅比特尼(Paul Bettany)及伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)主演的劇集《WandaVision》以及由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《奇異博士2》尤其受到大家關注,相信「奇異博士」和「紅女巫」將會是未來的主將。

+ 4 + 3 + 2

兩個重要角色會回歸

近日據外媒爆料,第一集《奇異博士》的主角「古一大師」以及曾在《復仇者聯盟2:奧創紀元》,為了拯救鷹眼以及一個小男孩而犧牲的「快銀」(Quicksilver)都會雙雙回歸。角色將會仍然由原班人馬泰達史雲頓(Tilda Swinton)和艾朗莊遜(Aaron Johnson)演出。有影迷就分析指,以上這兩位英雄回歸,可以證實未來紅女巫的劇集和奇異博士的故事相信有莫大的關連。

至於《奇異博士2》的反派,有報道指Marvel已經有心水人選,將會由現年48 歲的蘇格蘭演員David Tennant飾演Marvel大惡魔「Nightmare」。David曾在《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)飾演反派barty crouch jr.。

這個「Nightmare」惡魔能夠在夢想中的潛意識、精神能量中汲取力量,相信會與奇異博士擦出不少火花。《奇異博士2》預計會於 2021年5月7日上映。