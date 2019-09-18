【奇異博士2】被爆有MCU已逝角色回歸　網民：續集陣容超強大

今年Marvel的超緞大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）帶走了兩個初代復仇者的生命，黑寡婦和鐵甲奇俠的犧牲讓大家傷心不已。 而未來MCU到底由誰來擔起大旗？其中最令大家關注之一的作品就要數《奇異博士2》的角色陣容，近日更有多間外媒爆料以下這兩大角色將會回歸。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》時，犧牲個人性命以協助鷹眼獲得靈魂寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在Marvel電影世界中沒有甚麼不可能的事，第四階段將會在明年開始，接着上映的作品中，有不少早前離世的角色如：黑寡婦、洛基、幻視等，都會在不同的獨立或個人的作品重新現身。再加上，《復仇者聯盟4》帶大家經歷了時空攔劫（Time Heist），讓復仇者成員可以回到過去再次集齊無限聖石，同魁隆鬥多次，所以已逝角色要在作品中再度出現，絕對是沒有難度。

這兩個英雄會係主將

Marvel老闆Kevin Feige早前宣布MCU第四階段的電影大計時，當中由保羅比特尼（Paul Bettany）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的劇集《WandaVision》以及由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《奇異博士2》尤其受到大家關注，相信「奇異博士」和「紅女巫」將會是未來的主將。

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兩個重要角色會回歸

近日據外媒爆料，第一集《奇異博士》的主角「古一大師」以及曾在《復仇者聯盟2：奧創紀元》，為了拯救鷹眼以及一個小男孩而犧牲的「快銀」（Quicksilver）都會雙雙回歸。角色將會仍然由原班人馬泰達史雲頓（Tilda Swinton）和艾朗莊遜（Aaron Johnson）演出。有影迷就分析指，以上這兩位英雄回歸，可以證實未來紅女巫的劇集和奇異博士的故事相信有莫大的關連。

至於《奇異博士2》的反派，有報道指Marvel已經有心水人選，將會由現年48 歲的蘇格蘭演員David Tennant飾演Marvel大惡魔「Nightmare」。David曾在《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）飾演反派barty crouch jr.。

這個「Nightmare」惡魔能夠在夢想中的潛意識、精神能量中汲取力量，相信會與奇異博士擦出不少火花。《奇異博士2》預計會於 2021年5月7日上映。