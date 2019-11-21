【大約在冬季】王祖賢被爆睇舊愛齊秦新戲　過程「怪異」引人側目

由霍建華、馬思純主演的電影《大約在冬季》於15日在內地上映，講述北師大才女安然（馬思純飾）與台灣攝影師齊嘯（霍建華）跨越30年愛情中的遺憾與美好，該劇的創作靈感同線索均來自齊秦的歌曲《大約在冬季》，他本人也會本色出演一小段戲份。

相信不少人都知道齊秦與王祖賢曾經有過一段情，可惜最後以分手告吹。該戲上映後即刻奪得內地票房冠軍，短短4日便衝破1億（約1.1億港元）大關，相當受歡迎。據台灣媒體報道，有網友在加拿大溫哥華的戲院疑似偶遇王祖賢，她戴着粉紅色帽子，低調現身戲院觀影。

該網友透露，導演王維明特地安排了一幕只有齊秦與王祖賢才看得懂的Gag，當時與其坐在同一行座位的一位女性很大聲地笑了一下，引來在場觀眾側目，令人覺得有些怪異。直到電影散場時，被感動到涕泗橫流的影迷都留在座位上整理儀容，而那位女性也在不停擦拭淚水，該網友離開的時候還與她擦肩而過，當時才驚覺原來是王祖賢，更表示「理解了什麼叫真正的見證奇跡」，該網友還直言好想同齊秦講「王祖賢看你的電影哭了，你知道嗎？」非常激動。

霍建華、馬思純主演的電影《大約在冬季》感動了不少觀眾。（微博@電影大約在冬季）

而導演王維明透露在為電影宣傳時，有媒體曾經問齊秦「王祖賢會來看嗎」，他坦率回應到：「我相信她會來看吧，而且我太太、女兒也會來看。」雖然王維明對於王祖賢看這套戲感到有些驚訝，但也並不意外，他指這首歌對王祖賢來講非常有意義，自己心情也很複雜、感慨以及感動，相信觀眾也是如此，兩人的愛情曾轟動一時，但現在已經沒有聯絡，過着個自己的生活，令人唏噓。

多年過去，齊秦與王祖賢已形同陌路。（《芳草碧連天》劇照）

齊秦與王祖賢於1986年合作電影《芳草碧連天》相識，其後兩人展開熱戀，但因事業而長期分居兩地，見面機會甚少，於是齊秦憑歌寄意，僅用15分鐘為王祖賢寫下這首專屬歌曲《大約在冬季》，成為華語樂壇經典金曲之一。可惜最後齊秦娶了細自己24歲的孫麗雅，婚後育有一子一女，而王祖賢則定居加拿大，一心向佛，過着平常人的生活，只是偶爾在社交平台露面。

王祖賢今日（21日）發布的最新照片。（微博@王祖賢微博粉絲會）