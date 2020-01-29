【鼠年2020必睇片單】童年回憶！　盤點5部由老鼠仔做主角的電影

電影史上最著名的老鼠，莫過於迪士尼的當家代表Mickey Mouse，早在默片時代的尾聲，就有第一部牠的動畫短片，至今已有92年。牠的中文譯名「米老鼠」，也是民國20多年就出現在上海報紙的電影廣告上，流傳至今。除了米老鼠，銀幕上還有哪些成為主角的鼠兒們？台灣影史上，曾有老鼠電影在春節檔開出票房大紅盤（雖然該年並非鼠年），也有鼠年上映的鼠片反應只是一般。不管如何，鼠年要看鼠片，下面這些電影，都曾經留下話題……

1. 《金鼠王》（Willard）1971 ＋ 續集《大危機》（Ben）1972

老鼠在一般人的眼中總難免有負面觀感，因此這兩部片也都屬於動物災難片，都帶有驚悚元素。《金鼠王》描述孤僻青年對老鼠發展出不正常的情感，視自己所養的白老鼠為最好朋友，甚至指揮老鼠幫他除去眼中釘。到最後因為搞出人命，除了白老鼠之外，其他老鼠都遭他驅逐，一隻已經有靈性的黑鼠不甘被他遺棄，讓他決心誘騙這隻黑鼠與其他老鼠同伴吃下毒藥，沒想到黑鼠察覺了，反而率領其他老鼠反擊。

續集《大危機》則以黑鼠後續和一名寂寞小男孩發展出友情為主題，最後因鼠群為患、遭到人類消滅，小男孩傷心返家，發現負傷逃出的黑鼠又回來等他，此時響起Michael Jackson的歌聲，一首「Ben」聽來溫馨感人，其實歌名的Ben指的是片中那隻黑鼠，歌詞是小男孩對黑鼠的心聲，今日許多觀眾都不知道如此動人的歌竟是為一部恐怖片裡的老鼠主角而唱。

演唱Ben時的Michael Jackson還是未變聲的童音，符合電影需要的感覺，這首歌也入圍奧斯卡最佳原創歌曲，他小小年紀就登上頒獎典禮舞台演唱，最後雖未獲獎卻是他最知名的經典歌曲之一，也在他畢生最愛的幾首歌之內。《大危機》在《金鼠王》上映一年後推出，台灣不知為何比《金鼠王》晚了8年才上演，賣座自然大有差別。《金鼠王》台灣片商正是標榜「鼠年上映」，可是檔期排在3月，並非春節，反應也普通，而《大危機》檔期更詭異，居然排在3月8日婦女節，台北市上映一周就下片。《金鼠王》後來曾被重拍，重拍版台灣就沒有在戲院公映。

2. 《捕鼠記》（Mouse Hunt）（1997）​

名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）與曾是迪士尼大佬的Jeffrey Katzenberg、樂壇巨擘David Geffen等合創的夢工廠影業（DreamWorks SKG），也相中老鼠的威力，創業最早期的真人電影之一就是《捕鼠記》，描述一對各自遭到事業、婚姻挫折的兄弟，盤點父親遺產時竟發現有座舊工廠可以出售牟利，可惜裡面住了一隻狡猾機靈的老鼠，一再破壞人類盤算，二人被惡整到陀陀令，決定請專家來滅鼠，結果嚐到更大的羞辱…

《捕鼠記》故事很簡單，導演是尚未走紅、日後拍出《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列的Gore Verbinski，雖然電影並未獲得特別的好評，全球各地票房讓夢工廠小賺一筆，台灣排在元宵檔期上映，居然壓倒麥高德格拉斯（Michael Douglas）、辛潘（Sean Penn）主演的《心理遊戲》（The Game），也揮低奇雲高士拿（Kevin Costner）首度來台打片的《郵差》（The postman），兩部巨星加持的電影在北市票房的總和加起來仍然與《捕鼠記》有一段明顯差距。

最誇張的是，該片進入影碟市場後，竟然曾是百視達所有在台門市全年度出租率最好的電影，壓倒《空軍一號》（Air Force One）、《鐵達尼號》（Titanic）等大片，不及沒有特效打造的老鼠搶鏡。

3. 《一家之鼠超力仔》​（Stuart Little​）2000

兒童電影在亞洲市場的票房一向比歐美打折扣，因為老外爸媽會想盡辦法滿足小孩需求，而台灣父母則傾向想盡辦法「省錢」滿足小朋友的需求，一家幾口出門睇戲數目太襟計，有很多人會選擇讓小孩在家看兒童台，除非父母自己也感興趣、也能吸引還未為人父母的年輕男女的兒童片，才能在台灣大賣。

+ 6 + 5 + 4

千禧年的春節是龍年，改編自童書的《一家之鼠超力仔》在台灣面對《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的《迷幻沙灘》（The Beach）以及Pixar的《反斗奇兵2》（Toy Story 2）等挑戰。雖然《一家之鼠超力仔》在美國已經拿下數周賣座冠軍，然而007一向在台受寵、里安納度也是當紅偶像，更別提胡迪與巴斯光年有多麼吸引小朋友、青少年，擺明有場硬仗要打。更何況片商請來觀眾喜愛已久的邦女郎Sophie Maupu首度訪台，話題超勁，電片也隨之熱賣。好在007、Pixar都已經提前在寒假登台，大年初一上片的應節電影只有《一家之鼠超力仔》、《迷幻沙灘》、日本電影《麻辣教師GTO》等，結果真人搭配特效的《一家之鼠超力仔》大勝，穩坐當天賣座冠軍，總票房固然略不及007，卻KO里安納度，也打進年度全台最賣座外語片Top 10之內，是無數小朋友的童年美好回憶。

整部電影最有趣的是老鼠角超力仔，和寵物貓雪鈴，從冤家變成好友，雪鈴又賤嘴卻又善良堪稱最搶眼配角，光芒遠勝真人幕前演出的男女主人與小主角——人類碰到動物，就只有乖乖被搶戲的分。

4. 《五星級大鼠》（Ratatouille）2007

Pixar動畫比起其他工作室，最明顯特徵就是劇本極為用心，連大人都被感動，這部描述老鼠秘密指導巴黎餐廳廚師做菜的電影正是如此。乍看異想天開的設定，最後卻能讓人看了極受鼓舞，再次證明Pixar團隊高人一等的講故事功力。Pixar的金漆招牌一向備受觀眾喜愛，影片多半有不差的票房表現，然而《五星級大鼠》的上一部作品《反斗車王》（Cars）在台灣賣座成績不突出，電影公司在行銷本片時備受壓力，幸好電影本身成績更為出色，重新贏回台灣觀眾的支持，開出亮麗票房。

+ 7 + 6 + 5

值得一提的是，片中由老鼠烹調出來、讓尖酸美食評論家被征服的法國家常菜「雜菜煲」，正是原文片名的由來，也因為有這部電影，令很多觀眾從此知道了這一道菜。誰說動畫不能有知識性？

5. 《花鼠明星俱樂部》（Alvin and The Chipmunks）2007

一般電影中的鼠類都是會讓人看了有些反感的家鼠，《花鼠明星俱樂部》中的主角卻是被歸入松鼠科的花栗鼠，可愛程度大增。電影中花栗鼠樂團演唱的歌曲，是由人聲所唱，經調快速度製造出類似鼠類吱吱叫的感覺，最早是一位美國歌手突發奇想的創意實驗，他錄製出歌曲後，編造出虛擬的3隻花栗鼠，竟然大受市場歡迎，也就此成為美國娛樂界的經典之一。近半世紀後，《花鼠明星俱樂部》以真人結合3D動畫的方式躍上大銀幕，在美國掀起賣座熱潮，突破2億美元大關，成績驚人，又再拍了3部續集。

+ 6 + 5 + 4

台灣被安排在當年的跨年檔上映，其實跨年之後的2月，就將迎來農曆鼠年，《花鼠明星俱樂部》要是能在鼠年春節上映，絕對會是話題。無奈動畫兒童片在台灣市場有限，挾着美國狂賣氣勢的《花鼠明星俱樂部》，在台灣沒有同樣的熱度，北市票房只有約1200萬元台幣，大多數戲院到春節時已下片，剩少數1、2家在撐，鼠年沒能對《花鼠明星俱樂部》的台灣賣座有多少加持。

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