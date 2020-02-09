外國網站分析荷里活最鐘意「殺死」的男、女演員　冠軍被賜死65次

外國網站Buzz Bingo利用Cinemorgue及IMDb的數據，創造出「電影死亡率」的排行榜，計算荷里活演員中誰人被賜死最多，及被賜死機率最高的演員。究竟哪個演員最不幸，為列這個榜頭十位呢？

死亡次數或許不記得，但鐵甲奇俠去年在《復仇者聯盟4》犧牲的這一幕相信仍然有好多人歷歷在目。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

由Buzz Bingo創造的「電影死亡率」排行榜非常仔細，除了計算荷里活演員中誰人被賜死最多，及被賜死機率最高的演員外，他們還統計出荷里活當年「殺」了多少人。沒想到，最高死亡率的一年，要數到1997年。當年荷里活累計共「殺」了約330位演員，或許當年有《鐵達尼號》（Titanic）、《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies）及《侏羅紀公園：迷失世界》（The Lost World: Jurassic Park）上映的關係，創造了歷史高位。

1997年是至今荷里活「死亡」率最高的一年。（《鐵達尼號》劇照）

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