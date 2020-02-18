王家衛力推音樂殿堂莫里康內傳記電影　《一代宗師》曾用大師作品

受疫情影響，王家衛的新作《繁花》將押後開鏡，不過其公司澤東今日就向大家推介另一部電影《ENNIO: THE MAESTRO》（暫譯名：《50年一瞬間的魔幻時刻》）。該片是紀錄意大利音樂大師埃尼奧莫里康內（Ennio Morricone）的傳記電影，他曾經跟多位名導包括昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）、貝納多貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）、奇連伊士活（Clinton Eastwood），當然還有在《一代宗師》合作過，今次擔任埋監製的王家衛導演。

導演朱塞佩托納多雷（Giuseppe Tornatore）與埃尼奧莫里康內（Ennio Morricone）片場上合照。（網上圖片）

在電影拍攝期間，導演托納多雷訪問70餘位世界頂級電影、音樂大師，其中包括合作過的王家衛、昆頓塔倫天奴、貝納多貝托魯奇、奇連伊士活及布魯斯斯普林斯汀（Bruce Springsteen）等，導演希望這部紀錄片不僅可以向世界各地，熱愛埃尼奧Ennio音樂的觀眾們展現他的人生，並透過他作曲的電影片段，讓所有觀眾都愛上這位20世紀首屈一指，廣為人熱愛的音樂家。

導演朱塞佩托納多雷，執導過《星光伴我心》（CINEMA PARADISO）、《聲光伴我飛》（The Legend of 1900）、《真愛伴我行》（Malèna），被稱為「時空三部曲」，與王家衛惺惺相惜。（網上圖片）

作為意大利電影配樂大師，莫里康內迄今為止創造了超過500首電影及電視配樂。2007年於第79屆奧斯卡終身成就獎，2016年憑藉與昆頓塔倫天奴合作《冰天血地8惡人》（The Hateful Eight）贏得第一座奧斯卡獎盃，第88屆奧斯卡最佳原創配樂獎。此外，他曾是三屆格林美獎得主，榮獲三次金球獎，六次英國電影電視藝術獎項，兩次歐洲電影大獎及威尼斯影展金獅榮譽獎等。