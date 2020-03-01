《女鬼橋》逆市勁賺600萬台幣　密集式驚嚇搞到戲院成地爆谷？

台灣恐怖片《女鬼橋》締造今年台灣片票房佳績，該片由林哲熹、嚴正嵐及孟耿如共同主演，改編自在網路上流傳多年的熱門校園靈異話題，電影好評不斷，首日就以台北138萬（台幣、下同），全台破600萬的好成績拿下全台票房冠軍，林哲熹聽聞喜訊後開心直呼：「期待這週末能夠繼續創造好成績」，孟耿如也回應「希望這個好的開始，可以繼續延續下去」。

有影評人大讚《女鬼橋》將校園怪談重新演繹。（《女鬼橋》劇照）

《女鬼橋》講述一群大學生在知名的《女鬼橋》舉辦試膽大會，沒想到卻發生一連串無法解釋的恐怖意外，電影以燒腦的情節貫穿於恐怖的情節中，讓觀眾一次觀影就有兩種享受，更有影評人大讚《女鬼橋》將校園怪談重新演繹，播下恐怖推理劇類型的新種子。

試膽大會竟然撞鬼？點圖看靈異片段截圖▼▼▼

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《女鬼橋》在網路上引發激烈討論，有網友在網路上傳照片，秀出灑了一地的爆谷：「嚇到一半的爆谷都掉下去了！」更有觀眾覺得自己回家走樓梯都不敢再東張西望，可見看完《女鬼橋》心理陰影面積大增。電影選在228連假上映，剛好與片中故事發生的時間點一致，也讓觀眾驚呼大讚絕妙。

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