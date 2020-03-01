李居明28年前已經《大迷信》　搵完狐仙再到義莊玩碟仙

因為新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，全球各國都在尋找疫苗，希望早日根治。而近日玄學大師李居明，就因為建議全港電視台一齊播《龍珠》，就可以擊退疫症的言論而大紅。 到底有冇效就不得而知，反正根本冇電視台會咁做無從引證，但李師傅的迷信之說，早在1992年已經發功，仲破天荒拍成半紀錄電影《大迷信》，同大家尋找孤仙以及在鏡頭前玩碟仙。真定假就信不信由你，但可見師傅向來都識玩噱頭。

電影《大迷信》在冇卡士下，當年大收過千萬，唔知師傅係咪有喺海報度加持？（網上圖片）

要睇《大迷信》！《大迷信》！

80後的朋友，或多或少都會對《大迷信》這部電影有點印象。話說當年電視台流行製作一些奇趣怪異的節目，其中一個最具話題的為《靈通天地線》，每星期為觀眾帶來靈異奇聞，大受歡迎。同期，玄學家李居明便製作電影《大迷信》，將這股熱潮推上大銀幕。到底當年有幾熱？該系列首集票房為$11,987,559港元，連帶師傅立即添食，第二年拍下《大迷信1993》，當年的廣告口號是︰「要睇《大迷信》！《大迷信》！《大迷信1993》」結果信信下，信到有$5,348,238港元票房返來。

第一集以尋找孤仙為故事主軸，仲返大陸走訪各地，似乎幾認真。（《大迷信》影片截圖）

其實電影以半紀錄片形式拍攝，同大家尋幽探秘，例如高街鬼屋及溫莎大廈驚現狐仙等都市傳說，開正大家獵奇心態。電影能夠大收，李居明對《大迷信》系列固然相當自豪，除了翌年開拍續集，踏入2018年更強勢歸位，開拍第三集《大迷信3潮爆開運王》，並在自己投資的新光戲院賀歲檔上映。雖然票房不可同日而語，但早前已表明會開拍第四集，篤定來年賀歲同大家拜年。

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係，要相信自己雙眼，佢就係28年前的李明居師傅。（《大迷信》影片截圖）

呢幕好經典，話說正在採訪民間驅鬼儀式，大嬸一句︰「作邪作鬼！作邪作鬼！」傳頌至今。（《大迷信》影片截圖）

用上通勝版面的設計，從美學嚟講張海報係幾有特色仲好合附主題。加上師傅一副堅定的眼神，以及坐上機位親自操刀的英姿，大概又是另一種加持方法。（《大迷信》海報）

第二集加碼呈獻

去到第二集《大迷信1993》，製作明顯更具規模，除了繼續以雜誌加紀錄片式拍攝，四出走訪探秘，更找來當年薄有名氣的女星鍾淑慧做嘉賓主持，擔任靈異事件的女主角，實行案件重演，更聲稱破天荒在鏡頭前玩碟仙，不過從畫面所見都是以戲劇性為主。

故事講鍾淑慧飾演的女主角貪平租錯樓，結果怪事連連，仲禍及兒子。（《大迷信1993》影片截圖）

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一年一度，叫座叫好，臨兵鬥者皆陣列在前！（《大迷信1993》影片截圖）

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